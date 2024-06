Next 15 Group plc est une société de conseil en croissance basée au Royaume-Uni, axée sur la technologie et les données. La société est présente en Europe, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique. La société est engagée dans la création et l'acquisition d'entreprises. Pour les entreprises acquises, elle offre une infrastructure opérationnelle mondiale et des ressources centralisées pour accélérer leur croissance. Ses segments comprennent Customer Engage, Customer Delivery, Customer Insight et Business Transformation. Le segment Customer Insights comprend Savanta et Plinc. Le segment Customer Engage comprend M Booth, M Booth Health, Outcast, Archetype, Nectar, Brandwidth, MHP et House 337. Le segment Customer Delivery comprend les agences Activate, Agent3, Twogether et SMG. Le segment Customer Delivery se concentre sur la résolution de problèmes de revenus à court terme pour ses clients, généralement par le biais de produits numériques qui déterminent leur retour sur investissement. Le segment Business Transformation comprend Mach49, The Blueshirt Group, Palladium et Transform.

Secteur Publicité et marketing