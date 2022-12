Le magnat hongkongais Jimmy Lai condamné à près de six ans de prison pour fraude

Données financières () CA 2020 1 158 M - - Résultat net 2020 -415 M - - Dette nette 2020 537 M - - PER 2020 -1,02x Rendement 2020 - Capitalisation 765 M 98,2 M - VE / CA 2019 0,51x VE / CA 2020 0,83x Nbr Employés 2 095 Flottant 99,9% Graphique NEXT DIGITAL LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) NEXT DIGITAL LIMITED 7.41% 98 TENCENT HOLDINGS LIMITED -30.52% 383 843 NETFLIX, INC. -46.88% 138 072 PROSUS N.V. -11.63% 90 160 AIRBNB, INC. -43.12% 60 044 UBER TECHNOLOGIES, INC. -36.92% 52 752