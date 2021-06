Next Digital : Exclusif-Hong Kong-Fermeture imminente d'Apple Daily, dit un conseiller de Jimmy Lai

par Anne Marie Roantree

HONG KONG, 21 juin (Reuters) - Le journal hongkongais pro-démocratie Apple Daily va être contraint de fermer dans les prochains jours après que les autorités de la région administrative spéciale chinoise ont gelé les actifs de la société en vertu de la loi de sécurité nationale, a dit lundi un cadre du groupe de presse.

Mark Simon, conseiller du magnat de la presse Jimmy Lai, lequel est actuellement emprisonné et a été condamné le mois dernier à 14 mois de prison pour rassemblement illégal , a déclaré à Reuters que Next Digital, l'éditeur du populaire quotidien hongkongais, réunirait lundi son conseil d'administration pour évoquer la marche à suivre.

"Nous pensions que nous serions en mesure de tenir jusqu'à la fin du mois", a-t-il dit dans un entretien téléphonique depuis les Etats-Unis. "Cela devient de plus en plus dur. C'est essentiellement une question de jours".

Cette déclaration annonçant une fermeture imminente du journal Apple Daily intervient après que celui-ci a indiqué dimanche disposer de fonds suffisants pour faire fonctionner ses opérations normalement pendant "quelques semaines".

La police hongkongaise a inculpé vendredi le rédacteur en chef et le directeur général du quotidien pour collusion avec un pays étranger. Il a été refusé aux deux hommes une remise en liberté sous caution.

Une perquisition avait déjà été conduite un jour plus tôt dans les locaux du groupe par 500 policiers, une opération ayant débouché sur l'arrestation de trois autres cadres et provoqué de vives réactions de puissances occidentales, d'activistes et de l'Onu. (version française Jean Terzian)