Next Digital : Hong Kong- Apple Daily augmente son tirage après une descente de police

HONG KONG, 18 juin (Reuters) - Le quotidien pro-démocratique Apple Daily de Hong Kong a augmenté son tirage vendredi, après que 500 policiers ont fait une descente dans sa salle de rédaction jeudi et ont saisi du matériel journalistique dans le cadre d'une enquête visant à déterminer si des articles ont enfreint la nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin dans l'île.

La police a arrêté cinq cadres, dont le rédacteur en chef d'Apple Daily, jeudi à l'aube et a gelé 18 millions de dollars de Hong Kong (1,9 million d'euros) d'actifs appartenant à trois sociétés liées à l'Apple Daily. C'était la deuxième fois que la police effectuait une descente dans la salle de rédaction après l'arrestation, l'année dernière, du magnat des médias Jimmy Lai, militant pro-démocratie et fervent critique de Pékin, propriétaire de Next Digital, qui publie l'Apple Daily.

Le journal a augmenté le nombre d'exemplaires imprimés vendredi à 500.000, contre 80.000 jeudi, anticipant une forte demande des lecteurs de cette ville de 7,5 millions d'habitants. (Jessie Pang et Donny Kwok avec Marius Zaharia; version française Camille Raynaud)