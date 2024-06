Next Geosolutions Europe SpA est un fournisseur de services de géosciences marines et de construction offshore basé en Italie. La société opère principalement dans le secteur de l'énergie, en mettant l'accent sur les énergies renouvelables. Elle fournit des services d'acquisition et de traitement de données géoscientifiques marines et propose des solutions couvrant l'ensemble du cycle de vie des actifs et des projets, depuis leur conception initiale jusqu'à leur déclassement, en passant par l'ingénierie, l'installation, l'inspection et la maintenance. La gamme de services de la société s'étend des études préliminaires à la surveillance maritime, en passant par les services de soutien à la construction et les travaux de gestion intégrée des risques (IRM), afin d'aider les clients à toutes les phases du projet. La société opère à l'échelle mondiale.