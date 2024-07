(Alliance News) - Next Geosolutions Europe Spa a annoncé jeudi que les actionnaires Dynamic Europe Srl et VR Consulting Srl ont vendu respectivement 750 000 et 500 000 actions ordinaires de la société, à 6,34 euros chacune.

Les actions ont été transférées à IPOC 8, un véhicule IPO Club SCA SICAV RAIF, un accélérateur d'IPO et de PIPE géré par Azimut Investments SA et pour lequel Electa Ventures Srl est partenaire et conseiller stratégique. IPOC 8 est détenu à 58 % par Dynamic Europe et à 17 % par VR Consulting.

La transaction vise également à renforcer la stratégie de NextGeo d'augmenter la solidité et la qualité de son actionnariat, grâce à l'entrée d'un partenaire prestigieux comme IPO CLUB 2, un fonds fermé avec un horizon d'investissement à moyen-long terme et une forte capacité à soutenir des projets de croissance M&A, ainsi que particulièrement apprécié par la communauté financière pour sa capacité unique à offrir une augmentation possible du flottant de NextGeo.

L'action NextGeo a clôturé jeudi en baisse de 0,4 % à 6,78 euros par action.

