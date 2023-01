Habillement: Next fait mieux que prévu à Noël et s'envole à la Bourse de Londres

Londres (awp/afp) - Le géant britannique de l'habillement Next a revu à la hausse ses prévisions de profit pour l'année complète après des ventes meilleures qu'espérées pendant les fêtes de fin d'année. Le titre du groupe s'envolait jeudi de plus de 9% à la Bourse de Londres.

"Au cours des neuf semaines précédent le 30 décembre, les ventes à plein tarif ont progressé de 4,8% sur un an", soit 66 millions de livres de plus que prévu, a annoncé Next dans un communiqué. Le groupe s'attendait à une baisse des ventes de 2% sur la période. Next a en conséquence augmenté ses prévisions de bénéfice annuel avant impôts de 20 millions de livres à 860 millions de livres (+4,5% sur un an).

L'annonce faisait s'envoler le titre du groupe à la Bourse de Londres, qui prenait 9,05% à 6.650 pence vers 08h50 GMT. Pour autant, Next dit "rester prudent dans (ses) perspectives pour l'année à venir", et entrevoit une baisse des ventes de 1,5%, ce qui pèsera négativement sur son bénéfice.

Next estime que "l'inflation des biens essentiels, notamment l'énergie" mais aussi les hausses des coûts des prêts immobiliers ou encore de ses propres prix entameront le budget de ses clients et pèseront sur la demande cette année. Next s'attend cependant à ce que le marché du travail britannique "reste solide", et il ne prévoit donc "pas un effondrement de la demande ou une augmentation des créances douteuses" au delà de ce qui était déjà anticipé.

"On observe depuis longtemps qu'en général, les prévisions de Next pèchent par excès de prudence. En conséquence, le plus souvent, l'entreprise promet moins mais réalise davantage que prévu", relève Richard Hunter, analyste de Interactive Investor.

Si le cours de l'action de Next s'est affaissé l'an dernier, malgré un rebond en fin d'année, l'entreprise "est toujours tenue en haute estime et fait l'objet d'une gestion rigoureuse" et la forte hausse de jeudi à la Bourse de Londres pourrait être le signe du "rétablissement d'une vision généralement positive" de l'entreprise par les marchés, selon l'analyste.

afp/vj