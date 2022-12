Inquiétude croissante à l'égard de la Chine en raison de l'augmentation des cas de Covid

(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en baisse jeudi, en raison des inquiétudes liées à l'augmentation des cas de Covid dans la deuxième plus grande économie du monde.

Les hôpitaux chinois ont été submergés par une explosion de cas de Covid suite à la décision de Pékin de lever les règles strictes qui avaient largement tenu le virus en échec, mais qui ont fait plonger l'économie chinoise et suscité de nombreuses protestations.

Lundi, le pays a déclaré qu'il mettrait fin à la quarantaine obligatoire à l'arrivée, ce qui a incité de nombreux citoyens chinois en liesse à faire des projets de voyage à l'étranger.

En réponse, les États-Unis et un certain nombre d'autres pays ont annoncé qu'ils exigeraient des tests Covid négatifs pour tous les voyageurs en provenance de Chine continentale.

"La récente augmentation rapide de la transmission du Covid-19 en Chine accroît le potentiel d'émergence de nouvelles variantes", a déclaré un haut responsable américain de la santé lors d'un briefing téléphonique.

Voici ce que vous devez savoir avant l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : appelé en baisse de 23,19 points, soit 0,3%, à 7 474,0

Hang Seng : baisse de 1,0% à 19 691,17

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,9% à 26 093,67

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,9% à 7 020,10

DJIA : clôture en baisse de 365,85 points, 1,1%, à 32 875,71

S&P 500 : clôture en baisse de 1,2% à 3 783,22

Nasdaq Composite : a clôturé en baisse de 1,4% à 10.213,29

EUR : inchangé à USD1.0617

GBP : baisse à 1,2025 USD (1,2029 USD)

USD : en baisse à JPY133.81 (JPY134.23)

Or : hausse à 1 806,80 USD l'once (1 801,04 USD)

(Brent) : en hausse à 83,13 USD le baril (82,87 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de jeudi restent à venir :

10:00 CET Développements monétaires de l'UE

09:30 GMT Statistiques sur les émissions de capitaux au Royaume-Uni

08:30 EST Position extérieure globale des États-Unis

08:30 EST Rapport sur les demandes hebdomadaires de l'assurance chômage américaine

16:30 EST Emprunts au guichet d'escompte fédéral américain

16:30 EST Avoirs des banques centrales étrangères aux Etats-Unis

Le cyclone meurtrier qui a fait chuter les températures aux États-Unis provoque également un temps humide et venteux au Royaume-Uni, selon le Met Office. Mercredi, le prévisionniste a émis une alerte météo jaune pour de fortes pluies à partir de 3 heures du matin vendredi pendant 15 heures pour une grande partie de l'Écosse, y compris Édimbourg, Glasgow et Stirling. Le Met Office a déclaré que les fortes pluies pourraient provoquer des inondations et perturber les déplacements.

Le montant de la contribution de l'Allemagne au budget de l'UE a atteint un nouveau niveau record en 2021, pour atteindre un total de 25,1 milliards d'euros nets, selon les calculs de dpa. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport aux 19,4 milliards d'euros apportés par la plus grande économie d'Europe en 2020 et plus de deux fois supérieure à la contribution française de 12,4 milliards d'euros. L'Italie, troisième État le plus peuplé du bloc, n'a contribué que pour quelque 3,2 millions d'euros, soit moins de 15 % de ce que Berlin a donné pour les dépenses de l'UE.

CHANGEMENT DE NOTATION DES COURTIERS

Jefferies relève l'objectif de cours de Next à 5.700 (5.500) pence - 'hold'.

ENTREPRISES - FTSE 250

Le minier Ferrexpo a noté que le directeur non exécutif Kostyantin Zhevago a été détenu par les autorités françaises. Il a déclaré qu'il pense que c'est pour des questions sans rapport avec la société, mais il a dit qu'il ferait une semaine pour clarifier la situation et mettre à jour si nécessaire.

AUTRES ENTREPRISES

Le producteur de métaux Yamana Gold a annoncé le dépôt d'une circulaire et la tenue d'une assemblée extraordinaire pour faire approuver son acquisition par Pan American Silver et la vente de ses actifs canadiens à Agnico Eagle. L'assemblée se tiendra à la fin du mois de janvier.

PRS REIT a annoncé une extension à court terme de sa facilité de crédit renouvelable de 150 millions de GBP, arrivant à échéance en février 2023. La société d'investissement immobilier a déclaré que l'extension a été décrochée pour la période allant jusqu'au 14 juillet à la même marge au-dessus du taux moyen de l'indice au jour le jour de la livre sterling à trois mois que les arrangements existants. L'entreprise a déclaré que cela donnera plus de temps pour que les conditions du marché se stabilisent et lui proposera une plus grande flexibilité pour explorer pleinement ses options de financement.

