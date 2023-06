L'enseigne britannique Next revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices en raison d'un temps plus clément et d'une hausse des salaires des consommateurs

Le détaillant de mode britannique Next a relevé lundi ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'année, déclarant que les ventes avaient dépassé les attentes grâce à une météo plus clémente et à une augmentation des salaires des consommateurs.

Next, qui vend dans environ 500 magasins et en ligne et qui est considéré comme un bon baromètre de la situation des consommateurs britanniques, a déclaré que les ventes à prix plein au cours des sept premières semaines de son deuxième trimestre fiscal avaient augmenté de 9,3 % par rapport à l'année précédente, dépassant ainsi les prévisions qui tablaient sur une baisse de 5 %.

Le groupe a déclaré qu'il avait dépassé ses estimations de ventes à prix plein de 93 millions de livres (119 millions de dollars) au cours de la période.

Next a revu à la hausse ses prévisions de ventes à prix plein pour l'ensemble de l'année 2023-24 de 137 millions de livres et ses prévisions de bénéfices de 40 millions de livres pour atteindre 835 millions de livres. (1 $ = 0,7809 livre) (Reportage de James Davey à Londres et Radhika Anilkumar à Bengaluru ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil et Kylie MacLellan)