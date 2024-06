Alors que le détaillant de mode rapide en ligne Shein intensifie son offensive de charme avant l'introduction en bourse en Grande-Bretagne, le secteur de la distribution et les législateurs européens se montrent de plus en plus réticents.

Alors que les citoyens des 27 pays votent pour les élections européennes, les fabricants européens de tissus, de vêtements, d'articles en cuir et de chaussures ont appelé cette semaine les futurs responsables politiques de l'UE à protéger les 1,5 million d'emplois du secteur contre le "dumping" de produits à bas prix sur le marché.

La politique industrielle étant un enjeu majeur des élections, les fabricants de vêtements, les détaillants et les entreprises de commerce électronique tentent de mettre à l'ordre du jour les vêtements, accessoires et gadgets bon marché en provenance de Chine, en invoquant le même langage que celui utilisé par les fonctionnaires de l'UE au sujet de la surcapacité chinoise dans le domaine des véhicules électriques.

Les industries du textile, de la chaussure et du cuir en Europe, qui abritent les géants de la mode rapide Zara et H&M, ainsi que les plus grandes marques de luxe au monde, ont un chiffre d'affaires annuel combiné de plus de 200 milliards d'euros (220 milliards de dollars).

Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des entreprises du secteur sont des petites ou moyennes entreprises, ce qui les rend vulnérables à la concurrence mondiale "féroce", ont déclaré les groupes industriels dans un communiqué commun.

L'association polonaise du commerce électronique a affirmé dans un rapport que les subventions de l'État chinois donnaient aux places de marché en ligne comme Shein, qui envoie des T-shirts à 5 dollars, des jeans à 15 dollars et des boucles d'oreilles à 1 dollar de Chine directement aux clients du monde entier, un avantage injuste par rapport à ses rivaux européens.

Un porte-parole de Shein a déclaré : "L'allégation selon laquelle les subventions de l'État chinois contribuent à soutenir l'activité de SHEIN et son expansion dans le monde entier n'est pas fondée.

La plupart des produits vendus par Shein sont fabriqués dans le sud de la Chine, mais l'entreprise s'est dotée d'une base de fournisseurs en Chine.

au Brésil

et en Turquie. "Nous nous attendons à ce que nos partenaires turcs de la chaîne d'approvisionnement nous aident de plus en plus à desservir le marché européen", a déclaré le porte-parole.

Shein s'efforce également d'améliorer son image en France, où les députés de la chambre basse du Parlement ont approuvé en mars un projet de loi visant à imposer des pénalités aux produits de la fast fashion pour compenser leur impact sur l'environnement.

Raphael Glucksmann, un législateur européen menant la liste du parti socialiste français aux élections, est un partisan du projet de loi et un militant de premier plan contre Shein.

Shein a déclaré que le projet de loi ne servirait qu'à détériorer le pouvoir d'achat des consommateurs français. Lundi, Shein a annoncé qu'il étendrait sa plateforme de revente de vêtements d'occasion "Shein Exchange" à la France d'abord, puis au Royaume-Uni et à l'Allemagne, après l'avoir lancée aux États-Unis à la fin de l'année 2022.

Le géant du commerce électronique, qui a refusé de commenter ses projets d'introduction en bourse, courtise également des responsables en Allemagne.

Lionel Lim, directeur associé des relations gouvernementales mondiales chez Shein, a organisé le mois dernier un "petit-déjeuner ESG" à Berlin avec des participants du gouvernement, des associations commerciales et des partenaires commerciaux, selon son message sur LinkedIn.

LOOPHOLES FISCAUX

Les détaillants européens sont de plus en plus critiques à l'égard des échappatoires fiscales dont bénéficient, selon eux, Shein et d'autres plateformes de commerce électronique étrangères. Selon les règles de l'UE, les particuliers peuvent commander en ligne des colis d'une valeur inférieure à 150 euros (170 dollars) en provenance de l'étranger, sans avoir à payer de droits d'importation. En Grande-Bretagne, le seuil équivalent est de 135 livres.

"Nous appelons les eurodéputés qui seront élus au Parlement européen dimanche à garantir des conditions de concurrence égales en Europe", a déclaré le directeur général de la Fédération finlandaise du commerce, Kari Luoto, dans un communiqué publié mercredi. "La suppression de la limite des droits de douane devrait être urgente.

Theo Paphitis, président et propriétaire des détaillants britanniques Ryman et Robert Dyas, a déclaré à Reuters : "Il est incroyable que le gouvernement ne se soit pas attaqué à une faille fiscale béante qui permet à des géants étrangers de vendre au Royaume-Uni sans payer de droits de douane ni contribuer au coût de l'économie de détail, au détriment des entreprises britanniques qui paient leur juste part.

L'Allemagne a demandé que des changements soient apportés à l'échelle de l'Union européenne. Sa principale association de détaillants, Handelsverband Deutschland, a déclaré que le ministre des finances, Christian Lindner, "a signalé que l'Allemagne soutiendrait l'abolition de la limite de 150 euros pour les produits hors taxes au niveau européen".

Shein affirme que le traitement hors taxe des colis de faible valeur n'est pas essentiel à son succès et qu'il maintient des prix bas grâce à son modèle commercial à la demande et à sa chaîne d'approvisionnement flexible.

Le directeur général de Next, Simon Wolfson, a également appelé le gouvernement britannique à réexaminer cette faille, malgré la complexité administrative que représente la taxation de millions de petites livraisons.

Le parti travailliste britannique, qui devrait prendre le pouvoir lors des élections du 4 juillet, a rencontré M. Shein en vue d'une éventuelle cotation à Londres. Mais certains législateurs britanniques ont mis en doute l'aptitude de Shein à être cotée en bourse à Londres et ont appelé à un examen plus approfondi de sa chaîne d'approvisionnement et de ses pratiques en matière de travail. (1 $ = 0,9184 euro) (1 $ = 0,7811 livre) (Reportage de Helen Reid et James Davey, Rédaction de Peter Graff)