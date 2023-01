Le FTSE 100 en hausse grâce aux bons résultats des détaillants

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en hausse jeudi, stimulés par de solides rapports d'activité des détaillants britanniques, ce qui a permis d'améliorer l'ambiance après le compte-rendu de réunion quelque peu hawkish de la Réserve fédérale américaine.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 16,87 points, soit 0,2%, à 7 602,06. Le FTSE 250 a gagné 45,66 points, soit 0,2 %, à 19 436,73, et l'AIM All-Share a gagné 1,07 point, soit 0,1 %, à 845,00.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3% à 760,50, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,6% à 16 916,97, et le Cboe Small Companies en hausse de 0,3% à 13 342,40.

Le procès-verbal de la réunion de décembre du Federal Open Market Committee indique que de nouvelles hausses de taux seraient "appropriées" pour la Fed afin de contenir une inflation "inacceptablement élevée" qui reste "bien au-dessus" de l'objectif de 2 % du comité.

Lors de sa réunion de décembre, le FOMC a relevé la fourchette cible du taux des fonds fédéraux de 50 points de base pour la porter à 4,25 % à 4,50 % - la plus élevée depuis 2007 - contre une fourchette précédente de 3,75 % à 4,00 %.

Un ralentissement des hausses de taux ne doit pas être considéré comme un "affaiblissement de la détermination" dans la lutte contre l'inflation, a averti la banque centrale.

"Les participants ont observé qu'un ralentissement du rythme des hausses de taux lors de cette réunion permettrait au comité de mieux évaluer les progrès de l'économie vers les objectifs du comité en matière d'emploi maximum et de stabilité des prix", indique le procès-verbal.

Toutefois, les décideurs ont continué de s'attendre à ce que de nouvelles hausses de taux soient "appropriées" pour atteindre ces objectifs.

"Le ton du procès-verbal indique que la Fed n'est pas encore prête à pivoter car la banque centrale estime que les risques pour l'inflation restent à la hausse et qu'elle continuera à resserrer ses taux jusqu'à ce que des progrès plus substantiels soient réalisés pour la ramener plus près de l'objectif", a déclaré Nigel Green, analyste chez deVere.

Aux États-Unis, mercredi, Wall street a terminé en baisse, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,4 %, le S&P 500 en baisse de 0,8 % et le Nasdaq Composite en baisse de 0,7 %.

À Londres, Next a été la meilleure performance des valeurs vedettes dans les échanges matinaux, avec un bond de 7,5 %, après avoir relevé ses perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année et déclaré que ses ventes de Noël avaient dépassé les attentes.

Le détaillant de vêtements et d'articles pour la maison a augmenté ses prévisions de bénéfices avant impôts pour l'année se terminant en janvier 2023 à 860 millions de GBP, contre 840 millions de GBP. Cette prévision représenterait une croissance de 4,5 % par rapport à l'année précédente, si elle est atteinte.

Next a déclaré qu'au cours du semestre clos le 30 décembre, les ventes à prix plein ont augmenté de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Au cours des trois mois précédant le 30 décembre, les ventes à prix plein ont augmenté de 4,7 % par rapport à l'année précédente.

"Les ventes pendant la période de Noël ont été meilleures que nous l'avions prévu", a expliqué la société.

B&M European Retail a grimpé de 2,0 % après avoir fait état d'une forte dynamique au cours de son troisième trimestre "en or", malgré un environnement macroéconomique difficile.

Au cours de la période de 13 semaines à compter du 25 septembre, le chiffre d'affaires du détaillant a augmenté de 12 % en glissement annuel pour atteindre 1,57 milliard de livres sterling, notant une très bonne performance dans toutes les catégories de B&M UK ainsi qu'une solide dynamique chez B&M France et Heron Foods.

En conséquence, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'ensemble de l'exercice est maintenant attendu entre 560 et 580 millions de GBP, ce qui est supérieur au consensus actuel des perspectives des analystes de 557 millions de GBP. Ces prévisions sont toutefois inférieures à l'Ebitda ajusté de l'année dernière, qui était de 619 millions GBP.

Prudential a baissé de 2,1%. Exane BNP a fait passer la compagnie d'assurance de "neutre" à "sous-performance".

Dans le FTSE 250, Greggs était en hausse de 0,5 %. La chaîne de boulangerie a enregistré une forte croissance à deux chiffres de ses ventes au quatrième trimestre, malgré l'impact du mauvais temps et des grèves de fin 2022.

Les ventes à périmètre constant dans les magasins gérés par l'entreprise ont augmenté de 18 % en raison d'un modèle commercial favorable menant à la période de Noël et de conditions commerciales plus douces au trimestre comparable de 2021 en raison des perturbations causées par la variante Omicron de Covid.

En 2022, les ventes ont totalisé 1,51 milliard de livres sterling, soit une hausse de 23 % par rapport à 1,23 milliard de livres sterling l'année précédente.

"Même si les conditions du marché en 2023 resteront difficiles, notre offre de produits alimentaires et de boissons fraîchement préparés, d'un bon rapport qualité-prix, est très pertinente, car les consommateurs cherchent à gérer leur budget sans faire de compromis sur la qualité et le goût", a déclaré la chaîne.

Ailleurs à Londres, Glenveagh Properties a chuté de 4,6 % en dépit d'une solide performance en termes de revenus en 2022, grâce à son segment commercial Suburban.

Le constructeur de maisons a affiché un chiffre d'affaires de 649 millions d'euros, en hausse de 36 % par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice d'exploitation s'est amélioré, passant de 50,6 millions d'euros à environ 70 millions d'euros.

Glenveagh a déclaré qu'elle entamait également un programme de rachat visant à racheter jusqu'à 10 % des actions de l'entreprise.

Dans les actions européennes jeudi, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,5%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,4%.

L'euro s'est établi à 1,0619 USD tôt jeudi, en hausse par rapport à 1,0598 USD à la clôture mercredi. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 132,75 JPY, en hausse par rapport à 131,87 JPY.

La livre était cotée à 1,2019 USD, en baisse par rapport à 1,2054 USD.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a promis qu'une Grande-Bretagne en récession sortira de son hiver de mécontentement avec une croissance économique, une inflation plus faible et des listes d'attente d'hôpitaux plus courtes.

Sunak a publié une liste de promesses en cinq points pour 2023, promettant de réduire la dette nationale et d'adopter une nouvelle législation pour empêcher les bateaux chargés de migrants de traverser la Manche depuis la France.

En Asie, jeudi, l'indice japonais Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,4 %. Le S&P/ASX 200 de Sydney a clôturé en hausse de 0,1 %.

En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 1,0 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a terminé en hausse de 1,3 %.

La Chine a déclaré qu'elle commencerait à normaliser les voyages entre le continent et Hong Kong à partir de dimanche. Tous les points de passage de Hong Kong avec le continent, sauf trois, ont été fermés depuis le début de la pandémie de coronavirus au début de 2020.

Les données ont également révélé que le secteur des services de la nation restait en repli, bien que le taux de déclin ne soit que modeste dans l'ensemble. Le dernier indice Caixin de l'activité commerciale a atteint 48,0 points en décembre, contre 46,7 en novembre, son plus bas niveau en six mois.

Le pétrole Brent était coté à 78,34 USD le baril jeudi à l'aube à Londres, contre 78,07 USD mercredi soir. L'or était coté à 1 848,49 USD l'once, en baisse par rapport à 1 857,48 USD.

La référence de la mer du Nord a continué à être lestée par les inquiétudes concernant la faiblesse de la demande due à l'état de l'économie mondiale et à l'augmentation des cas de Covid-19 en Chine. Le prix est bien inférieur à ceux observés à la fin de l'année 2022, lorsqu'il s'échangeait jusqu'à 86 USD.

Dans le calendrier économique de jeudi, il y aura une impression de l'IPP pour l'UE à 1000 GMT, après une lecture du secteur des services au Royaume-Uni à 0930 GMT.

Les États-Unis publieront également leurs propres données PMI des services plus tard dans la journée, ainsi que leur rapport hebdomadaire sur les demandes d'assurance chômage.

