Le FTSE 100 poursuit son ascension grâce aux valeurs de détail

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient largement en hausse jeudi à la mi-journée, les excellentes ventes de Noël du détaillant de vêtements Next ayant contribué à stimuler le FTSE 100.

"Le canal de vente au détail de briques et de mortier est loin d'être mort, à en juger par la dernière série de mises à jour commerciales du secteur de la vente au détail.... Nous sommes maintenant dans une grave crise du coût de la vie depuis plusieurs mois, mais les derniers chiffres suggèrent que certains détaillants peuvent encore attirer les foules si la proposition est considérée comme un bon rapport qualité-prix", a commenté Russ Mould chez AJ Bell.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 28,17 points, soit 0,4 %, à 7 613,36. Le FTSE 250 était en hausse de 48,42 points, soit 0,3%, à 19 439,49, tandis que l'AIM All-Share était en baisse de 0,68 point, soit 0,1%, à 843,25.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,5% à 761,99, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,8% à 16 951,96, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,5% à 13 367,35.

À Londres, le détaillant de vêtements Next est resté la meilleure performance des blue-chip à la mi-journée. Le titre était en hausse de 7,0 % après que l'entreprise ait relevé ses perspectives de bénéfices et déclaré que ses ventes de Noël avaient dépassé les attentes.

Pour l'exercice se terminant en janvier 2023, Next a relevé ses prévisions de bénéfices avant impôts pour 2022 à 860 millions de GBP, contre 840 millions de GBP. Cela représenterait une croissance de 4,5 % par rapport à l'année précédente, si elle est atteinte.

Au cours du semestre clos le 30 décembre, Next a déclaré que les ventes à prix plein ont augmenté de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Au cours des trois mois précédant le 30 décembre, les ventes à prix plein ont augmenté de 4,7 % par rapport à l'année précédente.

Les pairs du secteur de l'habillement, JD Sports et Frasers, ont augmenté de 3,3 % et 2,6 %, respectivement, dans un contexte positif. Superdry a augmenté de 5,3 %.

B&M a glissé dans le rouge à la mi-journée après une forte performance en début de journée, avec une baisse du titre de 0,1 %.

Le détaillant a déclaré que le revenu des 13 semaines au 24 décembre a augmenté de 12 % pour atteindre 1,57 milliard de livres sterling, contre 1,40 milliard de livres sterling l'année précédente, malgré un environnement macroéconomique difficile.

En conséquence, le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'ensemble de l'exercice est maintenant attendu entre 560 et 580 millions de GBP, ce qui est supérieur au consensus actuel des perspectives des analystes qui est de 557 millions de GBP.

Cependant, l'Ebitda ajusté prévu serait une baisse d'au moins 6,3 % par rapport aux 619 millions de GBP de l'exercice 2022.

Pearson a baissé de 4,4 % et était la plus mauvaise performance du FTSE 100 à la mi-journée, après que Bank of America ait réduit l'éditeur d'éducation de "neutre" à "sous-performance".

Dans le FTSE 250, Greggs était en hausse de 0,3 %. La chaîne de boulangerie a annoncé une forte croissance à deux chiffres de ses ventes au quatrième trimestre, malgré l'impact du mauvais temps et des grèves ferroviaires, alors que l'année 2022 touche à sa fin.

En 2022, les ventes totales ont augmenté de 23 % pour atteindre 1,51 milliard de GBP, contre 1,23 milliard de GBP l'année précédente. Les ventes à périmètre constant pour 2022 ont augmenté de 18 %.

"Cela reflète un modèle commercial favorable menant à la période de Noël et des conditions commerciales plus douces au cours du trimestre comparable de 2021 en raison des perturbations causées par la variante Omicron du coronavirus", a expliqué la société.

Le pétrole Brent était coté à 79,45 USD le baril à la mi-journée à Londres jeudi, contre 78,07 USD mercredi soir. L'or était coté à 1.849,57 USD l'once, en forte baisse par rapport à 1.857,48 USD.

Dans les actions européennes jeudi, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,2%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en légère baisse.

Le secteur de la construction de la zone euro a terminé l'année sur une note négative avec la baisse d'activité la plus prononcée depuis mai 2020, selon des données publiées par S&P Global.

L'indice des directeurs d'achat de la construction pour la région a baissé à 42,6 points en décembre, contre 43,6 en novembre.

La dernière lecture a marqué le huitième mois consécutif de contraction pour la zone euro, ce qui indique une baisse soutenue des niveaux d'activité de la construction.

"Si l'on exclut la pandémie, les réductions de l'activité totale et des nouvelles commandes ont été les plus fortes depuis mars 2013 et septembre 2014, respectivement", a déclaré Laura Denman, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

L'euro s'est établi à 1,0613 USD, en hausse par rapport à 1,0598 USD. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 132,41 JPY, en hausse par rapport à 131,87 JPY.

La livre était cotée à 1,2020 USD à la mi-journée jeudi à Londres, en baisse par rapport à 1,2054 USD à la clôture mercredi.

Le secteur des services du Royaume-Uni est resté en territoire de contraction en décembre, selon S&P Global.

L'indice des directeurs d'achat des services S&P Global CIPS UK s'est établi à 49,9 points en décembre, en amélioration par rapport à une lecture de 48,8 en novembre.

Bien qu'il soit resté sous la barre des 50,0 sans changement pour le troisième mois consécutif, le chiffre de décembre est le meilleur depuis septembre et indique une quasi-stabilisation de l'activité.

L'impression est inférieure aux attentes du marché, telles que citées par FXStreet, qui s'attendait à ce que l'indice atteigne 50 points.

"Les prestataires de services britanniques ont terminé l'année avec une nouvelle baisse des nouvelles commandes, les fortes pressions inflationnistes et les inquiétudes concernant les perspectives économiques ayant sapé la demande", a commenté Tim Moore, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.

Les actions de Wall street ont été appelées en légère hausse avant l'ouverture de New York. L'indice Dow Jones Industrial Average, l'indice S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous été appelés en hausse de 0,1 %.

Le procès-verbal de la réunion de décembre du Comité fédéral de l'open market a indiqué que de nouvelles hausses de taux seraient "appropriées" pour la Fed afin de contenir une inflation "inacceptablement élevée".

Lors de sa réunion de décembre, le FOMC a relevé la fourchette cible du taux des fonds fédéraux de 50 points de base pour la porter à 4,25 % à 4,50 % - la plus élevée depuis 2007 - contre une fourchette précédente de 3,75 % à 4,00 %.

La banque centrale a averti qu'un ralentissement des hausses de taux ne devait pas être considéré comme un "affaiblissement de la détermination" dans la lutte contre l'inflation.

Les investisseurs auront un meilleur aperçu de la force de l'économie américaine lors de la publication du rapport sur l'emploi de vendredi. Le précurseur, la lecture de l'emploi par ADP, est publié à 1315 GMT.

Le président de la Fed, Jerome Powell, pourrait "ressentir le besoin de fournir le baume curatif d'une politique monétaire plus détendue" si les données sur l'emploi déçoivent, a déclaré Mould, analyste chez AJ Bell.

Encore à venir sur le calendrier économique de jeudi, les États-Unis publient leur rapport sur les demandes d'assurance chômage à 1330 GMT avant une impression PMI pour son secteur des services.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

