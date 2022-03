Le britannique Next revoit ses prévisions à la baisse en raison de ses perspectives à l'étranger.

Next, qui exerce ses activités dans environ 500 magasins et en ligne, a déclaré jeudi avoir réalisé un bénéfice avant impôts de 823 millions de livres (1,09 milliard de dollars) pour l'année se terminant en janvier 2022, ce qui est conforme aux prévisions.

Mais pour l'année se terminant en janvier 2023, Next prévoit une croissance des ventes à prix plein de 5 % et un bénéfice avant impôt de 850 millions de livres, contre une prévision précédente de 7 % et 860 millions de livres.

(1 $ = 0,7577 livre)