Le détaillant britannique Next relève à nouveau ses perspectives de bénéfices

Le détaillant britannique de vêtements Next a relevé mercredi ses perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année pour la quatrième fois en six mois, alors qu'il a fait état d'une hausse de 5,9 % de son bénéfice au premier semestre sur une base de deux ans, bénéficiant d'une forte activité commerciale depuis la fin des restrictions COVID-19.

Next, qui vend ses produits dans quelque 500 magasins ainsi qu'en ligne, a réalisé un bénéfice avant impôt de 347 millions de livres (474 millions de dollars) au cours du semestre clos en juillet, sur des ventes à plein prix en hausse de 8,8 % par rapport à 2019, avant que la pandémie de COVID-19 ne commence à perturber le commerce.

Le groupe a déclaré que les ventes à prix plein au cours des huit dernières semaines ont augmenté de 20 % par rapport à 2019, dépassant sensiblement ses attentes.

Il a relevé ses prévisions de ventes à prix plein pour le reste de l'année 2021-22 à une hausse de 10%, contre une hausse de 6% précédemment, et sa prévision de bénéfice avant impôt à 800 millions de livres, soit 36 millions de livres de plus que ses prévisions précédentes.

Next a fait preuve d'une grande résilience pendant la pandémie, bénéficiant de ses activités en ligne établies de longue date et bien investies.

Les rivaux dont les activités en ligne sont plus faibles, voire inexistantes, notamment Primark, ont vu leurs ventes baisser considérablement. D'autres, comme Arcadia, propriétaire de Topshop, et Debenhams ont fait faillite.

Les actions de Next, en hausse de 37 % sur un an, ont clôturé mardi à 8 080 pence, évaluant l'entreprise à 10,9 milliards de livres. (1 dollar = 0,7311 livre) (Reportage de James Davey, édition de Paul Sandle et Kate Holton)