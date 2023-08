Le détaillant britannique Marks & Spencer a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices mardi, affirmant qu'il continuait à gagner des parts de marché dans ses activités d'habillement, de décoration et d'alimentation, ce qui confirme que sa dernière stratégie de redressement porte ses fruits.

Le groupe, qui existe depuis 139 ans et dont les actions ont augmenté de 66 % depuis le début de l'année, a déclaré qu'il s'attendait désormais à une croissance de ses bénéfices pour l'ensemble de l'exercice 2023-2024, alors qu'il prévoyait auparavant une légère baisse.

Il a ajouté que ses résultats intermédiaires, qui devraient être publiés en novembre, montreraient "une amélioration significative" par rapport aux attentes précédentes.

M&S, comme d'autres grands détaillants, a bénéficié de la bonne tenue des dépenses de consommation malgré une crise du coût de la vie qui entre dans sa deuxième année en Grande-Bretagne, sous l'effet de 14 hausses consécutives des taux d'intérêt destinées à lutter contre une inflation obstinément élevée.

Au début du mois, le détaillant de vêtements Next

a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices

pour la deuxième fois en trois mois.

M&S a déclaré qu'au cours des 19 premières semaines de l'année, les ventes de produits alimentaires à périmètre constant ont augmenté de plus de 11 %, tandis que les ventes de vêtements et de produits pour la maison ont progressé de plus de 6 % sur la même base. La marge d'exploitation du groupe "est restée solide".

Le groupe a déclaré qu'il progressait bien dans son programme de restructuration de l'entreprise.

Sous la direction de Stuart Machin, M&S cherche à construire une entreprise plus résistante en se concentrant sur la qualité et la valeur de ses vêtements et de ses produits alimentaires, en investissant massivement dans la technologie et le commerce électronique, et en procédant à une refonte radicale de son parc de magasins.

Le groupe a toutefois émis une mise en garde : "Les perspectives économiques restent très incertaines et le marché de la consommation risque de se resserrer à mesure que l'année avance.