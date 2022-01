Les perspectives commerciales de Next pour 2022 dépendent de l'inflation des salaires au Royaume-Uni -CEO

Les perspectives commerciales du détaillant britannique de vêtements Next en 2022 dépendent fortement de l'évolution de l'inflation des salaires, a déclaré son patron jeudi.

"Beaucoup de choses dépendent de ce qui arrive à l'inflation des salaires", a déclaré Simon Wolfson à Reuters après que Next a fait état d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu pour Noël.

"Le point positif pour le commerce de détail est que nous pouvons ajuster nos prix. Donc si l'inflation des salaires est en ligne avec nos augmentations de prix, je ne pense pas que ce sera le cas, mais si c'est le cas, ce ne sera pas un problème aussi important que si l'inflation des salaires est loin derrière nos prix", a-t-il dit.

M. Wolfson a ajouté que l'inflation des prix des salaires est une mauvaise chose pour l'économie dans son ensemble - "je ne la préconise donc en aucun cas."

Next a prévu que ses prix augmenteraient de 3,7 % au premier semestre 2022 et de 6,0 % au second semestre en raison de la hausse des taux de fret et des coûts de fabrication.