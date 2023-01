Next, Greggs et B&M ont vu la joie des fêtes de fin d'année

(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en baisse jeudi dans le sillage du procès-verbal de la réunion du Federal Open Market Committee publié mercredi.

Le procès-verbal de la réunion de décembre indique que de nouvelles hausses de taux seraient "appropriées" pour la Réserve fédérale afin de contenir une inflation "inacceptablement élevée" qui reste "bien au-dessus" de l'objectif de 2% du comité.

Un ralentissement des hausses de taux ne doit pas être considéré comme un "affaiblissement de la détermination" dans la lutte contre l'inflation, a averti la banque centrale.

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Rishi Sunak a promis qu'une Grande-Bretagne en récession sortirait de son hiver de mécontentement avec une croissance économique, une inflation plus faible et des listes d'attente d'hôpitaux plus courtes.

Sunak a publié une liste de promesses en cinq points pour 2023, promettant de réduire la dette nationale et d'adopter une nouvelle législation pour empêcher les bateaux chargés de migrants de traverser la Manche depuis la France.

Ailleurs, la Chine a déclaré qu'elle commencerait à normaliser les voyages entre le continent et Hong Kong à partir de dimanche.

Les données ont également révélé que le secteur des services de la nation restait en repli, bien que le taux de déclin ne soit que modeste dans l'ensemble. Le dernier indice Caixin de l'activité commerciale a atteint 48,0 points en décembre, contre 46,7 en novembre, son plus bas niveau en six mois.

Dans le domaine des entreprises britanniques, le détaillant de vêtements Next a revu à la hausse ses prévisions pour l'année entière et la chaîne de boulangerie Greggs a annoncé une croissance à deux chiffres de ses ventes au quatrième trimestre.

Voici ce que vous devez savoir avant l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : appelé en baisse de 11,99 points, soit 0,2%, à 7 573,20

----------

Hang Seng : hausse de 1,2 % à 21 041,25

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,4 % à 25 820,80

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,1% à 7 063,60

----------

DJIA : clôture en hausse de 133,40 points, 0,4%, à 33 269,77

S&P 500 : clôture en hausse de 28,83 points, 0,8%, à 3 852,97

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 71,78 points, 0,7%, à 10.458,76

----------

EUR : hausse à 1,0608 USD (1,0598 USD)

GBP : baisse à 1,2022 USD (1,2054 USD)

USD : plus haut à JPY132.33 (JPY131.87)

Or : baisse à 1 854,10 USD l'once (1 857,48 USD)

(Brent) : hausse à 78,45 USD le baril (78,07 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de jeudi restent à venir :

11:00 CET PPI DE L'UE

08:00 CET Commerce extérieur allemand

09:30 GMT Royaume-Uni S&P Global services PMI

00:01 EST Enquête sur les perspectives d'emploi aux États-Unis

08:15 EST US Rapport national sur l'emploi ADP

08:30 EST Commerce international américain

08:30 EST Rapport sur les demandes hebdomadaires de l'assurance chômage aux Etats-Unis

11:00 EST US Services PMI

16:30 EST Emprunts au guichet d'escompte fédéral américain

16:30 EST Avoirs des banques centrales étrangères aux Etats-Unis

----------

Les acheteurs de Noël ont donné un coup de pouce crucial au commerce de détail et à l'hôtellerie au Royaume-Uni, malgré la crise du coût de la vie et les grèves ferroviaires, selon les chiffres. La fréquentation des magasins en décembre a augmenté de 5,8 % par rapport au mois précédent et de 9,9 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'écart très important entre la période pré-pandémique et 2019 s'est également réduit à 10,9 %, contre 11,4 % en novembre, selon les consultants en commerce de détail Springboard. En décembre, la fréquentation des rues principales a augmenté de 12,7 % par rapport à 2021, tandis que les centres commerciaux ont connu une hausse de 10,3 % et les parcs commerciaux ont également bénéficié de 3,6 % de visiteurs supplémentaires. Cependant, au cours de l'avant-dernière semaine avant Noël, entachée par quatre jours de grèves ferroviaires, la fréquentation a été inférieure de 20,1 % à celle de 2019, faisant plus que doubler par rapport aux 9,6 % de la semaine précédente.

----------

Les voyageurs ferroviaires britanniques risquent d'être perturbés pour la troisième journée consécutive ce jeudi en raison d'une grève des conducteurs de train. Les services seront paralysés par le débrayage des membres de l'Aslef dans 15 compagnies ferroviaires, dans le cadre d'un conflit de longue date sur les salaires, et certaines régions n'auront pas de trains de la journée. Cette action fait suite à une grève de 48 heures menée par les membres du syndicat Rail, Maritime & Transport, qui a entraîné de nombreuses perturbations dans tout le pays mardi et mercredi. Cette dernière vague d'action industrielle intervient alors que des rapports suggèrent que le premier ministre pourrait annoncer une législation visant à imposer des niveaux de service minimums pendant les grèves dès jeudi.

----------

La confiance des consommateurs au Japon s'est améliorée en décembre, selon les données de l'Institut de recherche économique et sociale. L'indice de confiance des consommateurs était de 30,3 en décembre, en hausse de 1,7 point par rapport à 28,6 en novembre. Les moyens de subsistance globaux, une catégorie de l'indice de perception des consommateurs, ont augmenté à 27,4 en décembre, contre 26,5 le mois précédent.

----------

CHANGEMENT DE NOTATION DES COURTIERS

----------

Jefferies relève HSBC à 'buy' ('hold') - objectif de cours 770 (574) pence

----------

Exane BNP réduit Prudential à 'underperform' ('neutre').

----------

Jefferies relève l'objectif de cours de GSK à 1.575 (1.475) pence - 'hold'.

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Le détaillant de vêtements Next a augmenté ses prévisions de bénéfice avant impôt pour l'exercice se terminant en janvier 2023 de 20 millions de livres sterling pour atteindre 860 millions de livres sterling, en raison de ventes à prix plein meilleures que prévu au cours de l'année, ainsi que d'une période de Noël plus forte que prévu. Ces prévisions représenteraient une croissance de 4,5 % par rapport à l'année précédente, si elles sont réalisées. La société a déclaré qu'au cours des six mois se terminant le 30 décembre, les ventes à prix plein ont augmenté de 2,2% par rapport à l'année précédente. Au cours des trois mois précédant le 30 décembre, les ventes à prix plein ont augmenté de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Dans les seules neuf semaines au 30 décembre, elles ont augmenté de 4,8 % par rapport à l'année précédente. "Les ventes de la période de Noël ont été meilleures que nous l'avions prévu", a expliqué la société. Next a néanmoins déclaré qu'elle restait "prudente" dans ses perspectives pour l'année à venir, avec des prévisions initiales pour l'année se terminant en janvier 2024 à 795 millions de livres sterling pour le bénéfice avant impôts. Elle s'attend également à une baisse des ventes à prix plein de 1,5 % pour cette année-là par rapport à l'année en cours. Au cours de l'exercice 2023, Next a modifié ses prévisions à plusieurs reprises. Elle prévoyait initialement un bénéfice avant impôt de 860 millions de GBP, mais a ensuite abaissé ce chiffre à 850 millions de GBP en mars. Elle a relevé ses perspectives à nouveau à 860 millions de GBP en août, mais les a ramenées à 840 millions de GBP en septembre.

----------

Le détaillant B&M European Value Retail a fait état d'une forte dynamique au cours de son troisième trimestre "en or", malgré un environnement macroéconomique difficile. Au cours de la période de 13 semaines à compter du 25 septembre, le chiffre d'affaires a augmenté de 12 % en glissement annuel pour atteindre 1,57 milliard GBP. Elle a noté une très bonne performance dans toutes les catégories de B&M UK, tant dans l'épicerie que dans les marchandises générales, ainsi qu'une solide dynamique chez B&M France et Heron Foods. En conséquence, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'ensemble de l'exercice est maintenant attendu entre 560 et 580 millions de GBP, ce qui est supérieur au consensus actuel des perspectives des analystes qui est de 557 millions de GBP.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

La chaîne de boulangerie Greggs a enregistré une forte croissance à deux chiffres de ses ventes au quatrième trimestre, malgré l'impact du mauvais temps et des grèves de la fin de l'année 2022. Les ventes à périmètre constant dans les magasins gérés par l'entreprise ont augmenté de 18% en raison d'un modèle commercial favorable menant à la période de Noël et de conditions commerciales plus douces au trimestre comparable de 2021 en raison des perturbations causées par la variante Omicron de Covid. En 2022, les ventes ont totalisé 1,51 milliard de livres sterling, soit une hausse de 23 % par rapport à 1,23 milliard de livres sterling l'année précédente. Greggs a déclaré s'attendre à ce que ses résultats pour l'ensemble de l'année soient conformes aux attentes précédentes. "Alors que les conditions du marché en 2023 resteront difficiles, notre offre de valeur pour l'argent de nourriture et de boissons fraîchement préparées est très pertinente, car les consommateurs cherchent à gérer leur budget sans compromettre la qualité et le goût", a déclaré la chaîne.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Mattioli Woods a annoncé une performance commerciale "résiliente" au cours du semestre clos le 30 novembre, malgré un contexte macroéconomique et géopolitique "complexe". La société de gestion de patrimoine et d'actifs a déclaré un chiffre d'affaires de 54,9 millions de livres sterling pour le semestre, soit une hausse de 10% par rapport à l'année précédente. Les actifs bruts sous gestion discrétionnaire ont baissé de 4% à 4,9 milliards GBP. Mattioli Woods a déclaré que ses perspectives pour l'année entière restent conformes aux attentes. Le directeur général Ian Mattioli a déclaré : "Le groupe a enregistré une croissance honorable de son chiffre d'affaires et de son bénéfice avant impôt au cours des six premiers mois de cet exercice, malgré les complexités économiques et politiques difficiles qui ont persisté tout au long de la période."

----------

Glenveagh Properties a enregistré une solide performance en termes de revenus en 2022, grâce à son segment commercial Suburban. Le constructeur de maisons a affiché un chiffre d'affaires de 649 millions d'euros, en hausse de 36 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation s'est amélioré, passant de 50,6 millions d'euros à environ 70 millions d'euros, tandis que sa marge brute est passée de 17,4 % à 17 %. Glenveagh a déclaré qu'elle entamait également un programme de rachat visant à racheter jusqu'à 10 % du capital social de l'entreprise." En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré qu'elle était "très bien positionnée" pour accroître ses revenus et sa rentabilité à long terme. Elle s'attend actuellement à un résultat par action pour 2023 en ligne avec sa performance de 2022.

----------

Amazon a annoncé mercredi qu'il allait supprimer plus de 18 000 emplois de ses effectifs, invoquant "l'économie incertaine" et le fait que le géant du commerce en ligne avait "embauché rapidement" pendant la pandémie. "Entre les réductions que nous avons faites en novembre et celles que nous partageons aujourd'hui, nous prévoyons d'éliminer un peu plus de 18 000 rôles", a déclaré le directeur général Andy Jassy dans une déclaration à son personnel. L'entreprise avait annoncé 10 000 licenciements en novembre. Une partie des licenciements aura lieu en Europe, a déclaré Jassy, ajoutant que les travailleurs concernés seront informés à partir du 18 janvier.

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.