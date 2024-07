Next PLC - Distributeur de vêtements, de chaussures et d'articles pour la maison basé à Enderby, en Angleterre - Dépose un programme irrévocable et non discrétionnaire de rachat d'actions en vue de son annulation avec effet immédiat. Ce programme est valable jusqu'au 24 janvier 2025 inclus. La société précise que les rachats seront effectués dans le cadre de certains paramètres préétablis, conformément à l'autorisation générale de la société de racheter des actions et dans le respect de la réglementation relative aux abus de marché. En outre, la société confirme qu'elle ne dispose d'aucune information non publiée susceptible d'influer sur les prix.

Cours actuel de l'action : 9 042,00 pence

Variation sur 12 mois : +35%.

Par Aidan Lane, journaliste à Alliance News

