(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont ouvert en hausse jeudi, avec une série de données PMI des services, y compris pour le Royaume-Uni, tout en réagissant aux dernières données de la Chine.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 28,37 points, soit 0,4%, à 7 710,70. Le FTSE 250 était en hausse de 62,33 points, soit 0,3 %, à 19 388,73, et l'AIM All-Share était en hausse de 0,61 point, soit 0,1 %, à 754,76.

Les détaillants Next et JD Sports ont été respectivement les plus et les moins performants des valeurs vedettes, après que les deux ont fourni des mises à jour commerciales incluant la période de Noël.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3 % à 769,45, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,4 % à 16 841,68, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1 % à 14 879,58.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,3 %.

La livre sterling était cotée à 1,2687 USD tôt jeudi, en hausse par rapport à 1,2646 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'échangeait à 1,0938 USD, en hausse par rapport à 1,0915 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 143,61 yens, plus haut que 143,50 yens.

Dans le FTSE 100, Next a augmenté de 4,1%. Le détaillant a déclaré que les ventes à prix plein en novembre et décembre ont été meilleures que prévu.

Dans une mise à jour commerciale couvrant les neuf semaines jusqu'au 30 décembre, Next a déclaré que les ventes à prix plein ont augmenté de 5,7 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente 39 millions de livres sterling de plus que ses prévisions précédentes d'une augmentation de 2,0 % pour la période.

Next a relevé ses prévisions de bénéfices avant impôts pour l'ensemble de l'année de 20 millions de livres sterling, soit 4,0 %, à 905 millions de livres sterling par rapport à l'année dernière, en précisant que 17 millions de livres sterling de cette hausse proviennent de la progression des ventes à ce jour et 3 millions de livres sterling de prévisions revues à la hausse pour les ventes à prix plein en janvier.

"La mise à jour commerciale de Noël de Next a donné aux investisseurs de nombreuses raisons de se réjouir", a déclaré Aarin Chiekrie, analyste chez Hargreaves Lansdown.

"L'une des raisons pour lesquelles Next peut se vanter d'avoir des marges parmi les plus élevées du secteur est de réussir à maintenir les ventes à plein prix au premier plan afin d'éviter les rabais. Mais il s'agit d'une stratégie délicate à mettre en œuvre, surtout si elle s'accompagne d'une expansion de sa présence en ligne et de l'introduction de marques tierces dans son offre."

JD Sports a plongé de 20 %, après avoir réduit ses perspectives de bénéfices en raison d'une croissance des ventes et de marges brutes plus faibles que prévu.

Le détaillant a déclaré que le chiffre d'affaires organique a augmenté de 6,0 % au cours des 22 semaines qui se sont terminées le 30 décembre, à taux de change constant, par rapport à l'année précédente, avec une croissance de 1,8 % à taux de change constant. Ce chiffre est légèrement inférieur à ses attentes. Le détaillant s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 8 % pour l'exercice se terminant le 3 février.

Par conséquent, il prévoit un bénéfice avant impôts et éléments ajustés compris entre 915 millions et 935 millions de livres sterling pour l'exercice financier. Ce chiffre est inférieur aux attentes du marché, qui tablait sur un chiffre d'affaires de 1,04 milliard de livres sterling, et que JD Sports avait déclaré vouloir atteindre en septembre.

"Nos marchés clés ont connu une augmentation des activités promotionnelles pendant la haute saison, en raison d'un consommateur plus prudent, mais nous continuons à accroître notre part de marché", a déclaré Regis Schultz, président-directeur général de JD Sports.

"Nous sommes confiants dans notre stratégie et nous continuons à investir dans notre chaîne d'approvisionnement, nos systèmes et nos magasins, soutenus par notre forte génération de liquidités et notre bilan sain".

Les grandes compagnies pétrolières BP et Shell ont augmenté respectivement de 1,4 % et de 0,9 %, grâce à l'amélioration des performances pétrolières. Le baril de Brent s'échangeait à 78,92 USD au début de la journée de jeudi, contre 78,13 USD mercredi.

Dans le FTSE 250, Tritax EuroBox a gagné 2,0%.

L'investisseur en immobilier logistique d'Europe continentale a déclaré avoir conclu un nouveau bail de cinq ans avec une société photovoltaïque scandinave anonyme pour louer son unité de 5 007 mètres carrés dans son projet de deux unités de 13 611 mètres carrés près de Stockholm, en Suède.

Le bail commence en mars avec une indexation de 100 % sur l'inflation des prix à la consommation. Il sera révisé annuellement et comprend une option de prolongation de cinq ans.

Tritax Eurobox a déclaré que le loyer a été fixé à 3 % au-dessus de la valeur locative estimée en septembre et à 20 % au-dessus du niveau de souscription.

Parmi les petites capitalisations de Londres, Topps Tiles a perdu 5,6%.

Le détaillant a déclaré que les ventes au cours des 13 semaines se terminant le 30 décembre étaient en baisse de 4,0 % par rapport à l'année précédente, avec des ventes comparables en baisse de 7,1 %.

Il a expliqué que les ventes du premier trimestre reflétaient les défis actuels en matière de dépenses de consommation discrétionnaire, en particulier ceux qui ont un impact sur les entreprises desservant le secteur de la réparation, de l'entretien et de l'amélioration.

Topps Tiles s'attend à ce que ses bénéfices annuels soient plus importants au second semestre, en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment le calendrier des congés payés, la consommation d'énergie plus élevée au premier semestre et les activités commerciales générales au premier semestre.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en baisse, le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 perdant tous deux 0,8 %, tandis que le Nasdaq Composite reculait de 1,2 %.

Les responsables de la Réserve fédérale ont conclu mercredi que les réductions de taux d'intérêt étaient probables en 2024, bien qu'ils aient estimé qu'il serait approprié de maintenir une position restrictive "pendant un certain temps", selon les minutes de la réunion de décembre.

"En discutant des perspectives de la politique monétaire, les participants ont considéré que le taux directeur était probablement à son maximum ou proche de son maximum pour ce cycle de resserrement, bien qu'ils aient noté que la trajectoire réelle de la politique monétaire dépendra de la façon dont l'économie évolue", indique le procès-verbal.

Le compte rendu fait état d'un regain d'optimisme des participants quant à la trajectoire de l'inflation, notant des "progrès évidents". Le comité a exprimé sa volonté de réduire le taux de prêt de référence en 2024 si cette tendance se poursuit, bien que le calendrier d'une telle mesure reste incertain.

Les marchés asiatiques ont largement suivi les actions américaines dans le rouge, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 0,5 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,4 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en légère baisse. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,4 %.

Le secteur des services chinois s'est développé à un rythme plus rapide à la fin de 2023, selon les dernières données d'enquête. L'indice Caixin des directeurs d'achat de services est passé de 51,5 à 52,9 points en novembre, dépassant ainsi la barre des 50 points.

L'industrie manufacturière japonaise a continué à se contracter en décembre. L'indice PMI manufacturier de la Jibun Bank est tombé à 47,9 contre 48,3 en novembre, indiquant une aggravation du ralentissement.

L'or était coté à 2 046,61 USD l'once tôt jeudi, plus haut que les 2 038,89 USD de mercredi.

Sur l'AIM, Angle a grimpé de 38 % après avoir dévoilé des résultats cliniques "révolutionnaires" issus de l'analyse moléculaire de l'ADN d'échantillons de sang de patients atteints de cancer, qui "fournissent un aperçu unique de la progression du cancer de chaque patient et de la manière dont il peut être traité".

La société de diagnostic médical a déclaré que ces résultats "mettent en évidence le potentiel du système Parsortix à identifier des variantes clés [de] mutations de l'ADN manquées par d'autres approches afin d'aider à guider les décisions de traitement".

L'indice PMI des services pour le Royaume-Uni sera publié à 0930 GMT. Les données d'enquête seront également publiées pour l'UE et l'Allemagne sous peu, suivies par les États-Unis à 1445 GMT. Les données sur l'inflation des prix à la consommation pour l'Allemagne sont publiées à 1300 GMT.

Deux données sur l'emploi américain sont également publiées dans l'après-midi : le rapport ADP sur l'emploi à 1315 GMT et les demandes initiales d'allocations chômage à 1330 GMT.

