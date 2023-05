Next rencontre une forte opposition lors du vote pour la réélection de son président

Next PLC - Détaillant de vêtements et d'articles pour la maison basé à Leicester - La proposition de réélire le président Michael Roney a été rejetée par un peu moins de 21% des votes lors de l'assemblée générale annuelle. Next note "un vote significatif contre cette résolution". Next s'engagera auprès des actionnaires et fournira une mise à jour d'ici le 18 novembre.

Cours actuel de l'action : 6 694,00 pence

Variation sur 12 mois : en hausse de 8,9

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

