Next va gérer la marque Gap dans le cadre du remaniement du commerce de détail en Grande-Bretagne.

Le détaillant britannique de vêtements Next a conclu un accord avec Gap pour gérer les activités de la marque américaine au Royaume-Uni et en Irlande, renforçant ainsi sa présence sur le marché après avoir fait preuve de résilience pendant la pandémie de COVID-19.

L'accord donne à Gap l'opportunité de conserver une présence significative en Grande-Bretagne et en Irlande, après avoir fermé ses boutiques sur ces marchés au début de l'année.

Les deux groupes formeront une coentreprise pour exploiter l'activité de commerce électronique de Gap sur la plateforme totale NEXT, mettre en place des Shop-in-Shops sous la marque Gap et proposer des options de " click-and-collect " aux clients en ligne à partir de 2022.

Les actions de Next étaient en hausse de 1,6 % à 0842 GMT, étendant leurs gains de 2021 à 16,3 %.

Ce partenariat fait écho aux initiatives des détaillants en ligne ASOS et Boohoo, qui cherchent à s'emparer de marques de mode qui ont cessé leurs activités au Royaume-Uni et ne sont plus disponibles dans les rues.

En février, ASOS a racheté les marques Topshop, Topman, Miss Selfridge et HIIT aux administrateurs du groupe Arcadia de Philip Green, qui s'est effondré, pour 265 millions de livres.

En janvier, Boohoo a racheté la marque Debenhams pour 55 millions de livres et en février, il a acheté les marques Dorothy Perkins, Wallis et Burton aux administrateurs d'Arcadia pour 25,2 millions de livres.

Next détiendra 51 % de l'entreprise commune, tandis que Gap en détiendra 49 %.

Gap pourra utiliser le réseau de magasins de Next au Royaume-Uni et en Irlande, qui compte environ 500 magasins.

Next est également présent en ligne dans plus de 70 pays où il vend sa propre marque et plus de 700 autres marques de mode, de maison et de beauté.

Gap s'associe à Next ... afin d'amplifier notre activité omnicanale et de rencontrer nos clients au Royaume-Uni et en Irlande, là où ils font leurs achats actuellement ", a déclaré Mark Breitbard, PDG de Gap Global.

En juillet, Next a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices après que la demande refoulée de vêtements pour adultes et le temps chaud l'ont aidé à dépasser les prévisions de ventes. (Reportage de James Davey ; édition de Kate Holton et Alexander Smith)