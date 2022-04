Next va s'allier à des investisseurs pour racheter JoJo Maman Bébé, rapporte la BBC

(Reuters) - La chaîne britannique de prêt à porter Next et un groupe d'investisseurs emmené par le hedge fund Davidson Kempner vont racheter le spécialiste des vêtements de maternité et de bébé JoJo Maman Bébé, rapporte dimanche la BBC.

Selon le média britannique, Next a pris 44% du capital de l'entreprise tandis que les 56% restants ont été rachetés par des sociétés d'investissement gérées ou conseillées par Davidson Kempner.

Le plan ne prévoit pas de suppressions d'emplois dans l'immédiat, à l'exception de celui de la fondatrice Laura Tenison qui va quitter JoJo Maman Bébé, ajoute la BBC.

Selon le média, Next investira 16,3 millions de livres sterling (19,7 millions d'euros) dans la marque, dont la valorisation lors de la transaction n'apparaissait pas clairement.

Next n'était pas disponible dans l'immédiat pour faire un commentaire.

