(Alliance News) - Les actions à Londres ont été appelées à ouvrir en hausse vendredi, malgré une clôture mitigée à New York et des résultats médiocres en Asie.

Les investisseurs espèrent que la Banque d'Angleterre est proche de la fin de son cycle de hausse des taux, compte tenu de la rhétorique dovish de la banque centrale et de la faiblesse récente des données économiques.

Preuve supplémentaire que les taux d'intérêt élevés font leur travail, les chiffres ont montré que le marché de l'emploi britannique s'est fortement ralenti en août, l'affaiblissement des perspectives économiques ayant déprimé l'activité de recrutement.

Le rapport de KPMG et REC UK sur l'emploi montre que les embauches permanentes ont chuté au rythme le plus élevé depuis trois ans, tandis que les factures d'intérim se sont contractées pour la première fois depuis juillet 2020.

Claire Warnes, associée en charge des compétences et de la productivité chez KPMG UK, a déclaré : "Malgré l'augmentation du nombre de candidats ce mois-ci, les perspectives économiques incitent les entreprises à la prudence.

En ce qui concerne les entreprises, Berkeley a reconfirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Round Hill Music Royalty Fund a accepté une offre de rachat en espèces avec Alchemy Copyrights.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 5,6 points, soit 0,1 %, à 7 447,32

----------

Hang Seng : en baisse de 1,3 % à 18 202,07

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,2% à 32 606,84

S&P/ASX 200 : en baisse de 0,2 % à 7 156,70

----------

DJIA : clôture en hausse de 57,54 points, soit 0,2%, à 34 500,73

S&P 500 : clôture en baisse de 14,34 points, soit 0,3 %, à 4 451,14

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 123,64 points, soit 0,9%, à 13 748,83

----------

EUR : en hausse à 1,0719 USD (1,0702 USD)

GBP : hausse à 1,2494 USD (1,2470 USD)

USD : baisse à JPY147,18 (JPY147,23)

Or : en hausse à 1 925,71 USD l'once (1 919,30 USD)

(Brent : en baisse à 89,47 USD le baril (90,31 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

08:30 EDT Enquête sur la population active au Canada

08:45 CEST Indice de la production industrielle en France

11:00 IST Irlande : statistiques du marché du travail

11:00 IST Production industrielle et chiffre d'affaires de l'Irlande

08:30 EDT Ventes à l'exportation des Etats-Unis

10:00 EDT Commerce de gros américain

15:00 EDT Crédit à la consommation aux Etats-Unis

----------

La plupart des entreprises sont dans l'ignorance d'une "avalanche" imminente de changements dans les réglementations commerciales de l'UE et du Royaume-Uni, avertit un groupe industriel. Les Chambres de commerce britanniques ont déclaré que les recherches menées auprès de 700 entreprises suggèrent que la grande majorité d'entre elles ne sont pas conscientes des changements apportés aux réglementations de l'UE et du Royaume-Uni et n'y sont pas préparées. Plus de quatre fabricants sur cinq ont déclaré ne pas être au courant des nouvelles exigences en matière de rapports sur les exportations de biens contenant de l'acier à haute teneur en carbone, et d'autres produits sélectionnés, vers l'UE à partir d'octobre, et environ neuf exportateurs sur dix n'étaient pas au courant des nouvelles exigences de l'UE en matière de TVA prévues en janvier 2025 ou n'y étaient pas préparés. Selon la BCC, le manque de connaissances et de préparation à ces changements signifie que certains négociants avec l'UE pourraient être confrontés à de nouveaux retards et à des coûts inattendus.

----------

Les États-Unis surveillent "attentivement" les problèmes de la Chine, a déclaré vendredi la secrétaire au Trésor Janet Yellen, alors que le ralentissement de la deuxième économie mondiale suscite des inquiétudes pour la croissance mondiale. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent des difficultés du pays asiatique, la menace de récession en Europe et l'inflation élevée dans de nombreuses grandes économies contribuant à faire chuter la demande de produits chinois. "La Chine est confrontée à une série de défis mondiaux à court et à long terme, des défis économiques que nous suivons de près", a déclaré Mme Yellen à la presse à New Delhi, avant le sommet du G20 qui doit durer deux jours. "Cela dit, la Chine dispose d'une grande marge de manœuvre pour relever ces défis.

----------

CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

----------

Socgen relève Next à 'buy' (hold) - objectif de prix 8.239 (7.034) pence

----------

Jefferies démarre Foresight Sustainable Forestry avec 'hold' (conserver)

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Berkeley a reconfirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, avant son assemblée générale annuelle de vendredi. Elle prévoit de dégager un bénéfice avant impôts d'au moins 1,05 milliard de livres sterling pour l'exercice en cours et le suivant, qui se terminera le 30 avril, avec une légère pondération pour l'exercice 2024. Les bénéfices de l'exercice en cours devraient être répartis à peu près équitablement entre le premier et le second semestre. L'entreprise a ajouté qu'elle restait sur la bonne voie pour être neutre en termes de fonds de roulement au cours de cet exercice et du suivant. "En ce qui concerne le marché de la vente, les demandes sont restées à des niveaux similaires au cours des quatre derniers mois, mais la valeur des réservations de ventes privées sous-jacentes est inférieure d'environ 35 % au taux de l'année dernière, ce qui reflète la grande volatilité macroéconomique et politique. Les prix restent résistants et supérieurs aux niveaux de notre plan d'affaires, en raison de l'offre limitée de logements neufs et de seconde main sur le marché, tandis que les taux d'annulation sont stables", a déclaré Berkeley.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Computacenter a déclaré que le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 a augmenté de 27 % pour atteindre 3,58 milliards de livres sterling, contre 2,83 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a bondi de 14 %, passant de 107,8 millions de livres sterling à 122,8 millions de livres sterling. La société a augmenté son dividende de 2,3 %, passant de 22,1 à 22,6 pence. En ce qui concerne l'avenir, le directeur général, Mike Norris, a déclaré : "Parallèlement à cette performance du premier semestre, nous avons enregistré de bons progrès au troisième trimestre jusqu'à présent. Le secteur ayant retrouvé des conditions d'approvisionnement normales, nous avons constaté une importante génération de liquidités grâce à la réduction de nos stocks au cours du premier semestre 2023. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive au second semestre, ce qui permettra à Computacenter d'afficher un bilan solide à la fin de l'année."

----------

Petershill Partners a enregistré un bénéfice avant impôts de 129,3 millions USD au premier semestre 2023, contre une perte de 420,1 millions USD il y a un an. Le revenu total, y compris les intérêts, est passé de 179 millions USD à 138 millions USD. Le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende intérimaire de 4,9 cents. En ce qui concerne l'avenir, Petershills a déclaré que les acquisitions en 2023 devraient se situer au niveau ou en dessous du bas de la fourchette à moyen terme de 100 millions à 300 millions de dollars par an, tout en continuant à "rester sélectif" sur les fusions et acquisitions, avec aucune nouvelle acquisition au cours du premier semestre.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Round Hill Music Royalty Fund accepte l'offre de rachat en numéraire d'Alchemy Copyrights. Round Hill Music a déclaré que l'offre s'élevait à 1,15 USD par action, soit une prime de 67 % par rapport au cours de jeudi. L'acquisition valorise Round Hill Music à 468,8 millions de dollars. Les actionnaires de Round Hill Music recevront un dividende trimestriel de 0,01125 USD. Ils recevront également un dividende spécial de 0,005 USD. Le conseil d'administration de Round Hill Music estime que l'acquisition est dans l'intérêt des actionnaires. Le président Robert Naylor a déclaré : "Le conseil d'administration est heureux de présenter cette opportunité de liquidité avec une prime par rapport au prix de l'action et au prix de l'introduction en bourse, ainsi qu'avec une faible décote par rapport à la valeur économique de l'actif net par action. L'offre recommandée représente une excellente valeur pour les actionnaires".

----------

Restaurant Group a déclaré que le président Ken Hanna prévoit de se retirer lors de la prochaine assemblée générale annuelle en 2024, pour des raisons personnelles. L'exploitant de chaînes de restauration décontractée basé à Liverpool va maintenant lancer un processus de recherche complet pour identifier un nouveau président. M. Hanna restera président jusqu'à ce que son successeur soit nommé, afin de "permettre une transition ordonnée". Hanna occupe ce poste depuis le début de l'année 2022.

----------

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.