Eems en tête ; Bioera ferme le segment

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les meilleures et les moins bonnes performances de l'émission Small-Cap de vendredi sur Piazza Affari.

----------

FT FT FT PETITE CAP - GAGNANTS

----------

Les Eems ont augmenté de 6,1 %. La société a annoncé que 1,2 million de nouvelles actions ordinaires Eems ont été émises au profit de Negma Group Investment Ltd, résultant de la conversion de cinq obligations émises dans le cadre de la deuxième tranche de l'obligation convertible en actions cotées Eems réservée à Negma.

Landi Renzo s'est apprécié de 4,8%, suite au feu vert de 1,1% donné la veille.

----------

----------

Bioera cède 4,4%, suivant le rouge de la veille avec 0,1%.

Next Re recule de 3,5 %. La société a récemment annoncé qu'elle avait signé avec IHC Verona Srl, une société soumise à la gestion et à la coordination d'AHC International Consulting AG, le contrat définitif d'achat et de vente de la propriété hôtelière située à Vérone, pour un prix de vente de 7,4 millions d'euros plus taxes.

----------

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

Copyright 2022 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.