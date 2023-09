(Alliance News) - NEXT RE SIIQ S.p.A. a annoncé jeudi que son conseil d'administration avait approuvé le rapport financier semestriel condensé au 30 juin, qui fait apparaître une perte de 6,1 millions d'euros, contre un bénéfice de 160 000 euros au 30 juin 2022.

Ce chiffre, précise la société, "intègre les impacts des principaux événements survenus au cours du semestre". En effet, au 30 juin, "outre les effets économiques, pour un montant d'environ 2,2 millions d'euros, des accords transactionnels avec le top management, décidés par le conseil d'administration le 21 mars, concernant les modalités de rupture anticipée consensuelle des contrats de travail du directeur général et du Chief Investment Officer, ainsi que la rupture anticipée des mandats du président et du CEO, il y a également eu un équilibrage différent des coûts de la structure de gouvernance et managériale mise en place dans le but de rationaliser la structure économico-financière".

La variation nette de la juste valeur des actifs du portefeuille, négative pour un total de 3 millions d'euros, suite à l'ajustement des valeurs d'actifs telles qu'estimées par l'expert indépendant, a également contribué au résultat négatif du premier semestre.

L'EBITDA consolidé du premier semestre est négatif de 1,9 million d'euros, contre 500 000 euros au premier semestre 2022.

Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 79,8 millions d'euros contre 85,9 millions d'euros au 31 décembre 2022.

La dette financière totale consolidée s'élève à 58,3 millions d'euros, contre 53,2 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Conformément aux lignes directrices énoncées dans le "Plan d'affaires 2023 - 2026", approuvé le 6 février, Next Re a réalisé une réduction importante des coûts de l'entreprise au cours du premier semestre 2023, fonctionnelle à la poursuite efficace des objectifs de la société de rationalisation et de stabilisation des flux de trésorerie d'exploitation et des résultats économiques, a déclaré la note.

Toujours conformément aux orientations du Plan, la société a finalisé le remboursement anticipé de la quasi-totalité de son exposition aux institutions de crédit, afin de rationaliser sa structure financière.

Dans ce contexte, lit-on dans le communiqué de presse, "les perspectives d'exploitation restent guidées par les appréciations exprimées par l'actionnaire de contrôle CPI Property Group SA, dans l'exercice des activités de gestion et de coordination, en ce qui concerne la réduction des perspectives de croissance de Next Re".

"La direction, ayant acquis la stabilisation des flux de trésorerie opérationnels, s'orientera donc vers l'augmentation de la rentabilité du portefeuille immobilier, également à travers la mise en œuvre du processus de valorisation et de rotation de ce dernier", lit-on encore dans le communiqué de presse.

L'action de NEXT RE SIIQ a clôturé en hausse de 2,4 % à 3,38 euros par action.

