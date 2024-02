Nova Re Siiq SpA, anciennement connue sous le nom de Nova Re SpA, est une société d'investissement immobilier basée en Italie. La société se concentre sur l'hébergement de biens immobiliers, tels que des hôtels, des établissements de soins résidentiels, des logements pour étudiants et personnes âgées. Elle possède et gère un portefeuille de propriétés commerciales et résidentielles dans tout le pays, principalement situées à Milan, Rome et Bari. La société est active au niveau local et est une filiale de SORGENTE SGR SpA.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial