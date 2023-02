Next Re SIIQ clôture l'année 2022 avec des bénéfices légèrement inférieurs

(Alliance News) - Next Re SIIQ Spa a annoncé lundi que le conseil d'administration de la société a examiné et approuvé les chiffres préliminaires du bénéfice net au 31 décembre 2022, qui font apparaître un bénéfice de 300 000 euros contre 400 000 euros un an plus tôt.

Les fonds propres préliminaires sont estimés à 85,9 millions d'euros au 31 décembre 2022, contre 85,5 millions d'euros au 31 décembre 2021.

La dette totale préliminaire est estimée à 53,22 millions d'euros au 31 décembre 2022, contre 61,04 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Le ratio prêt/valeur net préliminaire est estimé à 39 % au 31 décembre 2022, contre 44 % au 31 décembre 2021.

Next Re a clôturé la séance de lundi dans le rouge de 0,3 pour cent à 3,42 euros par action.

