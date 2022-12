Next Re finalise la vente d'une propriété à Vérone

(Alliance News) - Next Re SIIQ Spa a annoncé mercredi qu'elle a signé avec IHC Verona Srl, une société soumise à la gestion et à la coordination d'AHC International Consulting AG, le contrat définitif d'achat et de vente de la propriété hôtelière située à Vérone, pour un prix de vente de 7,4 millions d'euros plus taxes.

Next Re a clôturé mercredi en hausse de 2,6 pour cent à 3,53 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

