Next Science Limited est une société de technologie médicale basée en Australie. La société se concentre principalement sur le développement et la commercialisation de sa technologie brevetée XBIO pour réduire l'impact des infections à base de biofilm sur la santé humaine. XBIO est une technologie non toxique qui permet d'éradiquer à la fois les bactéries présentes dans le biofilm et celles qui flottent librement. Les produits de la société comprennent XPERIENCE, Blast X, SurgX et Bactisure. Le produit XPERIENCE est une solution antimicrobienne utilisée pour prévenir les infections du site chirurgical en rinçant les débris et les micro-organismes. Le gel antimicrobien stérile SurgX est utilisé pour réduire les infections du site opératoire et les infections postopératoires en détruisant les bactéries planctoniques et à base de biofilm dans le gel, avec une efficacité soutenue jusqu'à cinq jours. BLASTX Gel antimicrobien pour les plaies assure le traitement des plaies en maintenant un environnement humide propice à la cicatrisation.

Secteur Produits pharmaceutiques