NEXTDC Limited est une entreprise technologique basée en Australie. La société est engagée dans le développement et l'exploitation de centres de données indépendants en Australie. Elle permet aux entreprises de bénéficier d'opérations de centres de données et de solutions de réseau axées sur le client. La société est un opérateur indépendant de centres de données qui dispose d'un réseau national d'installations Tier III et Tier IV sur le marché australien. Elle fournit des services de colocation à des organisations locales et internationales. Elle se concentre sur la durabilité et l'énergie renouvelable et fournit à ses clients des solutions et la certification NABERS 5 étoiles. Son écosystème de partenaires comprend une communauté spécialisée dans les TIC de moins de 750 nuages, réseaux et fournisseurs de services de technologie de l'information (TI). La puissance de son écosystème riche en réseaux permet à ses clients de s'approvisionner et de se connecter à des plateformes de cloud, à des fournisseurs de services et à des vendeurs pour construire des déploiements de cloud hybrides intégrés et faire évoluer leur infrastructure et leurs services informatiques.

Secteur Services et conseils en informatique