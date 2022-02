Le PDG de Bosch s'attend à ce que la pénurie de puces s'atténue sensiblement au second semestre

Le premier équipementier automobile mondial, qui fabrique également des articles ménagers et des systèmes d'énergie entre autres produits, a indiqué dans des données préliminaires que son chiffre d'affaires en 2021 a dépassé les niveaux pré-pandémiques, totalisant 78,8 milliards d'euros (90,00 milliards de dollars). Sa marge d'EBIT s'est établie à 4 %, contre 2,8 % un an plus tôt.

Mais sa division solutions de mobilité, qui comprend le segment des composants automobiles apportant l'essentiel du chiffre d'affaires de Bosch, a connu une croissance plus faible, en partie à cause du manque de puces.

"L'année dernière, nous avons senti très clairement que nous n'avions pas assez de puces pour répondre à la demande", a déclaré Hartung. "Cela va s'améliorer en 2022, de manière significative au second semestre. Avec un peu de chance, en 2023, nous pourrons travailler au rythme que nous souhaitons."

(1 $ = 0,8756 euros)