NextDecade Corporation mène des activités de développement liées à la liquéfaction et à la vente de gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi qu'au captage et au stockage des émissions de dioxyde de carbone (CO2). La société concentre ses activités de développement sur le terminal Rio Grande LNG situé dans le port de Brownsville, dans le sud du Texas (le terminal), sur un projet de captage et de stockage du carbone au terminal (le projet CSC du terminal) et sur d'autres projets de captage et de stockage du carbone (projets CSC) avec des installations industrielles tierces. Par l'intermédiaire de sa filiale Rio Grande LNG, LLC (Rio Grande), elle développe le terminal et cherche à minimiser l'empreinte de ses émissions en développant un projet de captage et de stockage du carbone au terminal (le projet de captage et de stockage du carbone du terminal). Par l'intermédiaire de sa filiale NEXT Carbon Solutions, LLC (NEXT Carbon Solutions), la société cherche à déployer les procédés exclusifs de captage et de stockage du carbone qu'elle a mis au point dans des installations industrielles afin de réduire les niveaux d'émission de CO2.