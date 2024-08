NextDecade Corporation est une entreprise du secteur de l'énergie. La société est engagée dans des activités de construction et de développement liées à la liquéfaction et à la vente de gaz naturel liquéfié (GNL) et à la capture et au stockage des émissions de dioxyde de carbone (CO2). La société construit et développe une installation de liquéfaction et d'exportation de gaz naturel située dans la vallée du Rio Grande à Brownsville, au Texas (l'installation Rio Grande LNG), qui compte trois trains de liquéfaction et l'infrastructure connexe en cours de construction. Par l'intermédiaire de sa filiale Rio Grande LNG, LLC (Rio Grande), l'entreprise construit l'installation Rio Grande LNG sur la rive nord du Brownsville Ship Channel. Le site est situé sur un terrain de 984 acres qui a été loué à long terme et comprend 15 000 pieds de façade sur le canal maritime de Brownsville. La société développe également un projet de captage et de stockage du carbone (CSC) à l'installation Rio Grande LNG et d'autres projets potentiels de CSC.