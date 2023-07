Nextdoor Holdings, Inc, anciennement Khosla Ventures Acquisition Co. II, est un développeur de plateforme de réseau de voisinage. Nextdoor est une plateforme qui facilite les connexions et les conversations de voisinage saines. Elle utilise une technologie d'apprentissage automatique qui permet des conversations pertinentes au niveau local, en informant et en connectant les voisins tout en encourageant les discussions civiles et aimables grâce à des solutions telles que le Neighbor Pledge et le Kindness Reminder. Son Nextdoor Ad Manager (NAM) est sa solution commerciale, qui gère ses produits publicitaires, sa pile de technologies publicitaires et ses capacités de reporting. Sa plateforme permet de fournir des informations, de donner et d'obtenir de l'aide, et de créer des liens concrets avec les voisins, les entreprises et les organismes publics. La plateforme de la société est présente dans 11 pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Australie, au Danemark, en Suède et au Canada. Son application (app) est disponible sur les mobiles iOS et Android.

Secteur Internet