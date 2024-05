Nextdoor Holdings, Inc. propose la plateforme Nextdoor, qui permet aux voisins et aux organisations de créer une communauté engagée de voisins, d'entreprises et de services publics sur laquelle on peut compter pour échanger des informations, des biens et des services de valeur. Les voisins peuvent découvrir des entreprises locales et interagir avec elles, laisser des recommandations et suivre leurs favoris sur la plateforme. Les voisins peuvent utiliser une place de marché locale, payante ou gratuite, pour acheter, vendre ou donner des objets, et proposer des services tels que la promenade des chiens. Ses clients peuvent trouver des messages, des photos et des discussions dans le flux, découvrir des voisins, des groupes, des entreprises, des événements et des objets à proximité grâce à une surface cartographique nativisée dans l'onglet "Découvrir", et rechercher des contenus et des organisations spécifiques grâce à sa fonction de recherche. Sa plateforme offre aux voisins la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle générative (IA) et a intégré l'IA dans le Kindness Remainder. Elle propose des solutions publicitaires conçues pour générer une valeur tangible pour les entreprises.

Secteur Internet