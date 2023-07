Nextech Ar Solutions Corp. est une entreprise technologique diversifiée basée au Canada qui fournit des solutions de réalité augmentée (RA) et qui est propriétaire-exploitant d'une entreprise de commerce électronique et d'événements virtuels. Sa pile technologique comprend divers produits, dont l'application ARitize360, l'application ARitize, ARitize for eCommerce, AR 3D Ads, AR for Higher Education, HoloX, Map Dynamics, LiveX, Genie in a Bottle et Threedy.ai. L'application ARitize360 est une application mobile disponible pour les appareils Android et iOS qui permet aux utilisateurs d'utiliser leur smartphone pour scanner un objet du monde réel et le transformer en un modèle tridimensionnel (3D) photoréaliste à utiliser avec les autres composants de la technologie de la société. Sa solution ARitize for eCommerce est une plateforme de RA de bout en bout qui permet à l'utilisateur d'engager, de convertir et de stimuler les ventes pour les marques, les distributeurs et les vendeurs de commerce électronique. L'unité AR 3D Ad de la société est une bannière publicitaire HTML5.

Secteur Logiciels