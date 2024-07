Nextech3D.AI Corporation a annoncé la nomination de Mady Wynsma au poste de responsable des ventes mondiales. Ayant travaillé chez des leaders du commerce électronique tels que Walmart et Kohls, Mady possède une connaissance approfondie du commerce électronique, ainsi qu'une vaste expérience dans la mise en place d'équipes de vente efficaces, évolutives et rentables. Madison était Strategic Account Manager, 07/2021 à 07/2022 A géré un marché de l'électronique de 600 millions de dollars afin d'obtenir un résultat positif en 2021. Il a dirigé la planification régulière des activités et le suivi des performances pour les vendeurs stratégiques.

Analyse approfondie des performances et mise en œuvre d'actions correctives. Il s'est approvisionné et a participé à l'intégration de nouveaux clients. Former les nouveaux vendeurs aux nouvelles initiatives de croissance.

Collaborer de manière transversale avec la gestion des produits, la stratégie, les opérations et le marketing du site afin d'offrir aux clients et aux vendeurs les meilleures expériences possibles. Senior Category Manager, 01/2020 à 07/2021 Kohl's Corp. - Menomonee Falls, WI Gestion d'une activité électronique de 500 millions de dollars représentant plus de 25 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

Il a travaillé avec des comptes nationaux tels qu'Amazon, GoogleNest, Microsoft, Sony, Nintendo et Ring. Gestion des processus de marketing multicanaux pour tous les comptes, y compris le marketing imprimé et numérique, les campagnes financées par les fournisseurs, le marketing direct au consommateur. Il a pris en charge l'ensemble du processus d'achat, y compris l'élaboration de l'assortiment, la fixation des prix, la publicité, la planification de l'espace et les prévisions de vente, et a négocié avec les fournisseurs les coûts, les prix de détail compétitifs et le soutien promotionnel.

Il a fourni à la direction des analyses hebdomadaires et des décisions/mises à jour sur la conduite des affaires. Analyste Omni Channel, 08/2018 à 01/2020 Kohl's Corp. - Menomonee Falls, WI A géré plus de 900 millions de dollars de recettes en 2019 pour générer des revenus positifs.

Vous possédez de grandes marques nationales telles que Keurig, Ninja, Instant Pot, Cuisinart, Hamilton Beach, Nespresso et Toastmaster. Gestion des canaux de marketing numérique et maintien des stocks pour mener des campagnes ciblées. Gestion du budget hebdomadaire afin de prévoir avec précision les stocks de réapprovisionnement.

A joué un rôle supplémentaire en tant qu'expert en logistique pour la division. Il a piloté un outil de prévision des quantités commandées pour le commerce électronique. La nomination de Madison marque une étape importante pour Nextech3D.ai, car l'entreprise continue de jouer un rôle de premier plan sur les marchés en pleine évolution de la 3D et de l'IA.