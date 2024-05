NexTech3D.AI Corp. est une entreprise diversifiée de technologie de réalité augmentée (RA) et d'intelligence artificielle (IA). L'entreprise tire parti de l'IA pour créer des expériences tridimensionnelles (3D) à grande échelle pour le commerce électronique. La société se concentre principalement sur la création de modèles photoréalistes 3D WebAR pour Amazon et divers autres détaillants en ligne grâce à une technologie 2D-3D brevetée. Sa suite de produits comprend une technologie brevetée basée sur l'IA pour la création de modèles 3D et la conversion de 2D en 3D. Elle développe ou acquiert également des technologies d'IA perturbatrices, qui sont ensuite cédées aux actionnaires en tant que sociétés publiques autonomes. La société propose un large éventail de solutions de réalité augmentée. Ses solutions de RA sont capables d'augmenter la production de modèles 3D en utilisant des algorithmes d'IA et une technologie de vision par ordinateur. Sa technologie est basée sur le Web, mais la société propose également plusieurs applications de RA sur iOS et Android, notamment ARitize360, ARitize et HoloX. Ces applications permettent la visualisation en 3D sur toutes les plateformes.

Secteur Logiciels