NexTech3D.AI Corp. est une entreprise diversifiée de technologie de réalité augmentée (RA) et d'intelligence artificielle (IA). L'entreprise tire parti de l'IA pour créer des expériences tridimensionnelles (3D) à grande échelle pour le commerce électronique. La société se concentre principalement sur la création de modèles photoréalistes 3D WebAR pour Amazon et divers autres détaillants en ligne. Sa suite de produits comprend une technologie brevetée basée sur l'IA pour la création de modèles 3D et la conversion de 2D en 3D. Ses technologies incluent ARitize3D, Map D et d'autres. L'entreprise développe ou acquiert des technologies de rupture et, une fois commercialisées, les transforme en sociétés publiques autonomes. Elle est un fournisseur de modèles 3D génératifs alimentés par l'IA pour Amazon, P&G, Kohls, Miele et d'autres, y compris des intégrations de plateformes de commerce électronique avec Shopify, BigCommerce et WooCommerce. La société cible également l'industrie de la bijouterie avec des modèles 3D, la technologie blockchain et les NFT.

Secteur Logiciels