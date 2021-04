29/04/2021 : Nextedia – 2020 – Rapport de gestion 29/04/2021 | 09:09 Envoyer par e-mail :

NEXTEDIA Société Anonyme au capital de 3.459.442,40 € Siège Social : 6, rue Jadin - 75017 PARIS 429 699 770 RCS PARIS RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 INCLUANT LE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE Chers Actionnaires, Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, conformément à la loi et aux statuts, en vue notamment (i) d'approuver les comptes sociaux de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 de la société NEXTEDIA (la « Société »), (ii) d'en affecter le résultat et (iii) d'approuver les comptes consolidés établis par la Société pour son compte et celui de ses filiales (le « Groupe » ou le « Groupe NEXTEDIA ») au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Il vous sera, par ailleurs, donné lecture des rapports dans lesquels votre Commissaire aux Comptes relate les conditions d'exercice de sa mission et fait état des conclusions auxquelles l'ont amené les divers contrôles et vérifications effectués par ses soins dans le cadre du mandat que vous lui avez confié. Nous vous précisons que le présent rapport, les rapports sur les comptes annuels et spécial du Commissaire aux Comptes ainsi que le bilan, le compte de résultat et l'annexe des comptes sociaux et de comptes consolidés et, de façon générale, l'ensemble des documents sur lesquels porte le droit de communication des actionnaires, ont été tenus à votre disposition dans les conditions de forme et de délais prévues par la réglementation en vigueur et les statuts de la Société. Nous vous précisons également que la Société a établi des comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020 de manière volontaire. Enfin, nous vous précisons qu'aucune modification n'a été apportée au mode de présentation des comptes annuels ou aux méthodes d'évaluation suivies les années précédentes. 1 SECTION I - RAPPORT DE GESTION Activités du Groupe et évènements importants survenus en 2020 1.1 Activités de la Société NEXTEDIA est spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client. Avec plus de 300 experts, NEXTEDIA apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents. L'implantation régionale de NEXTEDIA permet d'accompagner ses clients avec la plus grande réactivité, agilité et proximité au travers de ses agences à Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Toulon. NEXTEDIA intervient auprès des Grands Comptes, ETI et PME sur les secteurs : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Énergie. NEXTEDIA opère sur des marchés dynamiques, tirés par la montée en puissance du digital, où les besoins des entreprises sont croissants et à forte composante technologique. 1.2 Activités du Groupe Le Groupe NEXTEDIA a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 26,1 M€ en augmentation de 6,9%. Sur les trois derniers exercices, le Groupe affiche une progression moyenne de son activité de 16,0%, performance qui illustre la pertinence du modèle de développement de NEXTEDIA, combinant de la croissance organique et des acquisitions en synergie avec les savoir-faire historiques. Les principaux faits marquants de l'exercice sont la montée en puissance de NEXTEDIA sur des projets de transformation de taille plus importante, les décalages de certaines affaires du fait de la pandémie et l'acquisition en date du 30 novembre 2020 d'd'ANETYS, groupe spécialisé dans la modernisation de l'espace de travail et dans la sécurisation des systèmes d'information. Amélioration significative de la rentabilité opérationnelle malgré la crise sanitaire Dans une conjoncture économique dégradée en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, NEXTEDIA a veillé en 2020 à préserver au maximum ses marges et s'est mis dès le début de la pandémie en ordre de marche pour freiner les effets des reports de projets et des inter-contrats. En conséquence, la croissance des frais de personnel a été limitée à 5,0% et des efforts particuliers ont été réalisés pour baisser les charges externes (frais de déplacement, recours à la sous-traitance, …) qui ont décru globalement de 12,0% sur la période. En conséquence, la rentabilité opérationnelle est en nette amélioration avec un EBITDA à 1,8 M€, soit une hausse de 26,3% par rapport à 2019. La marge d'EBITDA s'élève à 6,9% en hausse de 1,1 points. Bénéfice net multiplié par 2,6 Après prise en compte de dotations aux amortissements de 0,3M€, le résultat d'exploitation ressort à 1,5 M€ en progression de 17,8%. Le résultat courant avant impôt, qui intègre un résultat financier proche de zéro et un produit exceptionnel net de 1,0M€, ressort à 2,6M€, en augmentation de 176,4%. Le résultat exceptionnel inclut essentiellement un produit sur opération en capital de 1,7 M€, relatif à un litige qui s'est soldé favorablement pour NEXTEDIA en 2020. 2 Le résultat net, comprenant un impôt sur les bénéfices de 0,1 M€, affiche 2,5 M€, soit une hausse de 163,9%. Réduction de l'endettement net et accroissement des fonds propres Au 31 décembre 2020, l'endettement net atteint 2,8 M€ contre 3,4M€ à la fin de l'exercice précédent. En 2020, le Groupe a restructuré sa dette avec la mise en place pour 6 9 M€ de nouveaux prêts (dont 5,9 M€ de Prêts Garantis par L'État), pour lui permettre d'allonger la maturité de ses financements. A la fin de l'année 2020, l'endettement financier atteint 7,0 M€ et les engagements de earn-out sur les dernières acquisitions s'élèvent à 3,0M€. La trésorerie à cette date s'élève à 7,4 M€, permettant à NEXTEDIA de disposer des liquidités nécessaires pour mettre en œuvre son plan stratégique NEXTEDIA 2023. Les fonds propres part du groupe affichent 23,2 M€, soit près du double de ceux constatés fin 2019. La variation des capitaux propres provient d'augmentations de capital pour 9,2 M€ (essentiellement dans le cadre de l'échange d'actions intervenu lors de l'acquisition d'ANETYS) et de la contribution du résultat net 2020. La Dette Nette au 31 décembre 2020 représente 1,4 fois l'EBITDA 2020 et 0,1 fois les capitaux propres. 1.2.1 Évolution prévisible et perspectives d'avenir En 2021, NEXTEDIA va accélérer toutes les initiatives lui permettant de favoriser la croissance de ses activités pour lui permettre d'apparaître comme un acteur incontournable dans toutes ses expertises. Le pôle historique ALMAVIA CX qui regroupe tous les métiers de l'Expérience Client, va tirer parti des nouvelles tendances de marché qui se sont amplifiées avec la crise sanitaire. L'évolution des usages fait aujourd'hui une place toujours plus grande au commerce électronique. Résilience, transformation et agilité sont aujourd'hui la clé des modèles économiques des sociétés de demain. Avec 85% de ses clients en B2C, ALMAVIA CX va capitaliser sur ses partenariats majeurs pour leur offrir des solutions en parfaite adéquation avec les demandes des consommateurs. Le nouveau pôle ANETYS qui fédère les domaines de la Cybersécurité, du Cloud et du Digital Workspace va poursuivre son intégration dans le groupe NEXTEDIA avec l'objectif de franchir de nouveaux caps dans la croissance de ses activités. Ceci passera notamment par l'évolution de son modèle économique vers plus de récurrent autour du pilotage de la sécurité ou de la surveillance de la performance du cloud. En parallèle, ANETYS pourra s'appuyer sur la puissance de ses partenariats avec lesquels il atteint des niveaux d'excellence reconnus et parfois uniques en France, lui permettant d'apparaître comme référent dans sa spécialité. Enfin NEXTEDIA entend poursuivre activement sur 2021 l'étude d'opportunités de croissance externe pour participer à la consolidation d'un secteur très prometteur. Les futures acquisitions permettront à NEXTEDIA soit de renforcer sa position sur ses expertises existantes, telles que le cloud ou la cybersécurité, soit d'étendre ses expertises sur des domaines en forte croissance (E-commerce, …). 1.2.2 Événements significatifs de l'exercice 1.2.2.1 Épidémie COVID-19 NEXTEDIA a dû faire face aux impacts de la crise sanitaire liée au Covid-19. Dès le début de cette crise, NEXTEDIA a pris toutes les mesures sanitaires nécessaires afin d'assurer la sécurité de ses collaborateurs. Les locaux des différents établissements ont été fermés dès les annonces du gouvernement, et les salariés ont tous été placés en télétravail. 3 Les collaborateurs se trouvant dans l'impossibilité de télétravailler ont fait l'objet de mesure de chômage partiel total ou limité. Si la production de revenu s'est maintenue à un niveau satisfaisant pendant l'exercice avec un impact limité sur le chiffre d'affaires (-5,7% en YTY sur le périmètre hors ANETYS), l'activité de développement commercial s'est trouvée ralentie à partir du milieu du 2ème trimestre, et ce jusqu'à la fin du 3ème trimestre 2020. Les informations portant sur les impacts et incertitudes liés à l'épidémie de COVID-19 et ses conséquences sont détaillés au §1.2 dans les « Principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe est confronté » 1.2.2.2 Acquisition du Groupe ANETYS en novembre 2020 NEXTEDIA SA a acquis le 30 novembre 2020 100% du capital et des droits de vote de la Société ARCHIPEL, holding éponyme du groupe ANETYS. Cette opération s'est faite après avoir obtenu l'approbation par l'assemblée générale de NEXTEDIA, qui s'est tenue le 30 novembre 2020, de l'apport en nature à NEXTEDIA d'une partie du capital et l'émission de 12.526.618 en rémunération de l'apport. 61,11 % du capital et des droits de vote réalisé sous forme d'un apport en nature d'actions ARCHIPEL à NEXTEDIA rémunéré en actions NEXTEDIA SA dans le cadre d'une augmentation de capital. 1.2.2.3 Augmentations de capital de NEXTEDIA SA Augmentation de capital de 93.718,35 euros Agissant sur délégation de compétence de l'Assemblée Générale en date du 5 juin 2019, le Conseil d'Administration a décidé en date du 9 juin 2020 de procéder à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel pour un montant total de 93.718,35 euros se décomposant en 20.826,30 euros de valeur nominale et de 72.892,05 euros de prime d'émission par création et émission de 208.263 actions nouvelles. La réalisation de l'augmentation de capital a été constatée aux termes des décisions du Conseil d'Administration en date du 30 juin 2020. Augmentations de capital dans le cadre de l'acquisition d'ARCHIPEL en novembre 2020 Aux termes des décisions de l'Assemblée Générale en date du 30 novembre 2020, il a été décidé : une augmentation de capital d'un montant total de 8.350.018,10 euros se décomposant en 1.252.661,80 euros de valeur nominale et en 7.097.356,30 euros de prime d'apport par création et émission de 12.526.618 actions ordinaires nouvelles en rémunération de l'Apport d'une valeur unitaire de 0,666582 euro se décomposant en 0,10 euro de valeur nominale et en 0,566852 euro de prime d'émission aux fins de rémunération des 61,11 % du capital et des droits d'ARCHIPEL 4 une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de CPI d'un montant total de 709.999,82 euros se décomposant en 106.513,50 euros de valeur nominale et de 603.486,32 euros de prime d'émission par création et émission de 1.065.135 actions ordinaires d'une valeur unitaire de 0,666582 euro se décomposant en 0,10 euro de valeur nominale et de 0,566582 euro de prime d'émission. 1.2.2.4 Acquisitions d'actions gratuites et augmentation de capital corrélative Le Conseil d'Administration en date du 15 avril 2020 a constaté l'acquisition définitive de 596.052 actions gratuites et a décidé que l'attribution d'actions gratuites serait réalisée par augmentation de capital par imputation d'une partie du poste « prime d'émission ». En conséquence, le Conseil d'Administration a décidé de procéder à une augmentation le capital d'un montant nominal de 59.605,20 € pour le porter de 2.019.835,60 € à 2.079.440,80 €, cette somme ayant été prélevée à due concurrence sur le poste « Prime d'émission » (lequel a ainsi été porté de 7.903.290,54 € à 7.843.685,34 €), par la création et l'émission de 596.052 actions valeur émises au pair au profit des bénéficiaires suivants : Bénéficiaires Nombre d'Actions Gratuites M. Marc NEGRONI 283.098 M. François THEAUDIN 188.732 M. Nicolas GENTY 80.966 M. Adrian MAUDRUX 43.256 TOTAL 596.052 1.2.2.5 Nomination d'un Directeur Général Délégué Le Conseil d'Administration en date du 15 octobre 2020 a décidé la nomination de M. Pierre TROGNON en qualité de Directeur Général Délégué de la Société à compter du 16 octobre 2020 pour une durée illimitée. Il est rappelé que M. Pierre TROGNON n'est pas rémunéré au titre de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société. 1.2.3 Activité en matière de recherche et de développement Le Groupe NEXTEDIA a réalisé des travaux de recherche et de développement et d'innovation en soutien des activités de recherche et développement de ses partenaires technologiques majeurs (VOCALCOM, EPTICA). Ces travaux ont permis au Groupe de solliciter du crédit impôt recherche et crédit impôt innovation au titre de l'exercice 2020 sur les filiales NOVACTIVE et ALMAVIA. 1.2.4 Principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe est confronté Les principaux risques auxquels le Groupe est confronté sont les suivants : 5 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

