NEXTEDIA : Esker, Nextedia, Virbac... les valeurs à suivre demain à Paris

Le 16 juillet 2024 à 18:36 Partager

Esker

Le chiffre d'affaires consolidé du deuxième trimestre d'Esker s'est établi à 51,5 millions d'euros, en croissance de 14% à taux de change constants et en données publiées. Pour l'ensemble du premier semestre 2024, les ventes du groupe s'élèvent à 99,2 millions d'euros en croissance de 13% à taux de change constants et en données publiées. Le spécialiste des solutions d'automatisation des cycles de gestion souligne qu'il réalise, une nouvelle fois, le meilleur trimestre et le meilleur semestre de son histoire en termes de niveau d'activité.



Nextedia

Le groupe spécialisé sur les domaines de la cybersécurité, du cloud, du digital workspace et de l'expérience client annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Sidetrade

Sidetrade a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 19% sur le premier semestre 2024 à 24,8 millions d'euros. La plateforme d'intelligence artificielle dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises revendique une croissance de 25% des prises de commandes à 7,42 millions d'euros. Les succès remportés en Amérique du Nord expliquent en partie la performance de ce semestre puisqu'ils représentent une valeur annuelle de nouveaux contrats signés de 3,34 millions d'euros, soit 45% du total des prises de commandes.



Sogeclair

La société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique rendra compte de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Vinpai

Vinpai annonce un chiffre d'affaires en "forte croissance" de 28% au premier semestre 2024, à 5,1 millions d'euros, après un deuxième trimestre en croissance de 62% sur un an à 2,55 millions d'euros. Le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels à base d'algues et de végétaux à destination de l'agroalimentaire et de la cosmétique invoque le "maintien de la dynamique commerciale portée par les nouveaux clients et l'ouverture récente de l'activité au sein de nouveaux marchés".



Virbac

Virbac publie un chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 en hausse de 16,2% à taux de change constants à 703,1 millions d’euros. Le spécialiste de la santé animale précise que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre s'élève à 357,4 millions d’euros, en forte progression de 13,1% à taux et périmètre constants. " Nous confirmons nos prévisions révisées ", annonce Virbac, qui anticipe désormais une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 7% et 9% ainsi qu’un ratio d’Ebit ajusté autour de 16%.