Nextedia : Almavia CX lance une offre d'audit flash autour de l'authentification multi-facteurs en environnement Salesforce et au-delà

Almavia CX lance une offre d'audit flash visant à aider les entreprises à se lancer dans un projet de mise en

place de l'authentification multifactorielle en environnement Salesforce et le cas échéant, à l'échelle de

l'ensemble du système d'information.

Le contexte : Salesforce impose progressivement l'authentification multifactorielle

Salesforce a annoncé en 2021 un plan d'activation de l'authentification multifactorielle (MFA). Depuis février 2022, les entreprises qui ne l'ont pas activée ne sont plus en conformité avec le nouveau contrat d'utilisation.

Courant 2022, la plateforme procèdera à une activation automatique de la MFA, service par service. Dans un premier temps, les administrateurs pourront la désactiver mais d'ici mars 2023, le processus deviendra progressivement irréversible et la MFA deviendra de facto obligatoire. Les entreprises ont le temps de la mettre en place mais la non-conformité contractuelle peut présenter un risque juridique, notamment en cas d'attaque.

La problématique est certes technique mais aussi et surtout organisationnelle et économique. La complexité augmente si l'on souhaite déployer la MFA au-delà de Salesforce, en intégrant d'autres applications SaaS ou sur site. De plus, un projet de MFA peut être l'occasion de repenser la cybersécurité dans son ensemble.

La solution : un audit flash en quatre semaines

Pour aider les entreprises à se lancer dans cette démarche, Almavia CX lance une offre d'audit flash qui s'étale sur quatre semaines et s'appuie sur un mixte d'experts Salesforce et Cybersécurité. Dans un premier temps, Almavia CX présente la MFA en général, la solution de Salesforce en particulier, ainsi que les politiques de sécurité de l'éditeur. Nos experts détaillent ensuite la solution technique de Salesforce et sa mise en œuvre, dans le contexte de l'entreprise - ce qui inclut la réponse à ses besoins et l'impact sur son SI et son organisation.

Almavia CX présente ensuite des solutions tierces de type SSO, annuaire et authentification forte visant à étendre le périmètre de la MFA au-delà de Salesforce. Enfin, Almavia CX rédige et présente un document qui synthétise les conclusions de l'audit et détaille ses recommandations portant sur les objectifs et les scénarios de déploiement de la solution Salesforce et le cas échéant, de solutions complémentaires. Fort de ce livrable, nos clients sont ainsi à même d'arbitrer en toute connaissance de cause les actions à mener, avec la possibilité de mettre à contribution ces mêmes experts pour la mise en œuvre de tout ou partie des recommandations.