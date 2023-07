Communiqué de presse Puteaux, le 19 juillet 2023

BONNE ORIENTATION DU CA SEMESTRIEL 2023 : +14%

DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE

DES EFFETS DÉFAVORABLES ATTENDUS SUR LA RENTABILITÉ DU SEMESTRE

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), groupe spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité et de l'Expérience Client, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires semestriel 2023.

Au 30 Juin

en M€ - French GAAP

Comptes non audités 06.2023 06.2022 Variation Chiffre d'affaires consolidé 28,5 25,0 +14,0%

Activité semestrielle en nette hausse

Au 1er semestre 2023, NEXTEDIA a réalisé un chiffre d'affaires de 28,5 M€, en hausse solide de 14,0% par rapport à l'exercice précédent. Cette progression d'activité a bénéficié notamment de la contribution de la dernière acquisition de MANIKA (+1,1 M€), réalisée en juillet 2022.

Hors acquisition, la croissance s'établit à 9,8%, portée tant par les activités de services (+9,9%) que par les revenus associés à l'usage des solutions technologiques de ses partenaires stratégiques mises en œuvre ou utilisées au travers de Services Managés en mode SaaS (+9,3%).

NEXTEDIA a pu ainsi récolter les premiers fruits de ses importants investissements engagés depuis près d'un an, notamment en capital humain.

Le pôle Expérience Client s'établit à 57% du CA total tandis que celui de la Cybersécurité représente 43% du CA total. Les proportions restent similaires à celles de la même période de l'exercice précédent.

Dans un environnement conjoncturel beaucoup plus attentiste qu'en 2021 et 2022, avec des cycles de décision plus longs, cette performance valide la pertinence des choix stratégiques de NEXTEDIA de spécialisation dans des marchés à fort potentiel et dans la technologie.

Booking élevé et bon niveau de backlog à fin juin 2023

Malgré un environnement moins favorable, NEXTEDIA a signé, au cours du 1er semestre 2023, un montant total de 36 M€ de nouvelles affaires pour ses deux pôles métiers. Ce montant inclut notamment plusieurs gros marchés contractualisés avec des grands comptes et auprès d'administrations publiques.

À fin juin 2023, le montant du backlog des activités de services, correspondant à des contrats déjà signés et à produire au cours du 2nd semestre, atteint plus de 16 M€ contre 14 M€ à fin juin 2022.

Impact négatif sur la rentabilité du semestre d'éléments non récurrents

NEXTEDIA anticipe pour le 1er semestre 2023 une baisse de ses indicateurs de profitabilité, résultant des trois phénomènes cumulatifs suivants :

L'impact financier ponctuel sur le semestre de multiples recrutements au sein des équipes commerciales qui n'ont pas contribué à la génération de revenu sur la période ;

Un taux de facturation exceptionnellement bas sur les 4 premiers mois de l'année du fait du non renouvellement de plusieurs contrats fin 2022 auprès de grands comptes qui anticipaient une baisse de l'activité ;

Les coûts non récurrents de restructuration nécessaires à l'intégration dans le périmètre d'une acquisition récente.

Confiance dans les perspectives

Compte-tenu de sa dynamique commerciale et des actions correctives déjà mises en œuvre pour réduire les coûts, NEXTEDIA est confiant dans sa capacité à poursuivre une croissance soutenue et redresser significativement sa rentabilité au 2nd semestre.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2023 : 20 septembre 2023, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité et de l'Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : Cap Value, Denis Bley- dbley@capvalue.fr Tel : 01 80 81 50 00

