Hausse de 6,9% du chiffre d'affaires en 2020

Perspectives favorables en 2021 avec l'intégration d'ANETYS

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), spécialisé dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires 2020.

En M€

(French GAAP, non audités) 2020 2019 Var Chiffre d'affaires consolidé 26,1 24,4 + 6,9%

Hausse du chiffre d'affaires portée par l'acquisition d'Anetys

NEXTEDIA a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 26,1 M€ en progression de 6,9% en données publiées. Retraitée de la contribution de la société Anetys consolidée à compter du 1er décembre 2020, l'activité organique ressort à 23,1 M€, en baisse de 5,6%.

Les activités historiques de NEXTEDIA, regroupées via la constitution en janvier 2021 de la division ALMAVIA CX, ont pâti des effets défavorables de la crise sanitaire notamment sur les activités Conseil et Web, en léger repli, tandis que les activités CRM et Data Marketing ont continué leur croissance.

Ainsi, l'offre globale de NEXTEDIA lui a permis de mettre en œuvre et de gagner en 2020 de grands projets de transformation et de limiter les conséquences de la pandémie. A noter que le décalage de nombreux projets signés en 2020 assure au Groupe un carnet de commandes significatif en 2021.

La contribution sur un mois en 2020 d'ANETYS, groupe spécialisé dans la modernisation de l'espace de travail et dans la sécurisation des systèmes d'information, s'élève à 3,0 M€. Il convient de noter que le chiffre d'affaires d'ANETYS du mois de décembre est structurellement élevé en raison du renouvellement annuel des licences logicielles souscrites pour ses clients.

Perspectives 2021 favorables

En 2021, NEXTEDIA compte renforcer son capital humain et ses investissements dans ses domaines d'expertise et finaliser l'intégration d'ANETYS afin de s'imposer comme un groupe de référence dans les secteurs porteurs de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client.

Ainsi, NEXTEDIA pourra s'appuyer sur sa position stratégique de partenaire premium d'éditeurs majeurs, tels que CITRIX, PALO ALTO NETWORS et NUTANIX. Le Groupe s'est de plus donné l'objectif de devenir Partenaire Gold de SALESFORCE sur les offres Service Cloud, Sales Cloud et Marketing Cloud.

Le Groupe anticipe une accélération de son développement commercial à travers ses 7 implantations régionales, qui constituent autant de relais de croissance offrant une proximité forte auprès de ses clients et prospects.

Enfin, NEXTEDIA anticipe des effets positifs provenant des synergies commerciales entre ANETYS et ALMAVIA CX.

À propos de NEXTEDIA

Le Groupe NEXTEDIA est spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

L'implantation régionale de NEXTEDIA permet d'accompagner ses clients avec la plus grande réactivité, agilité et proximité au travers de ses agences à Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Toulon.

NEXTEDIA intervient auprès des Grands Comptes, ETI et PME sur les secteurs : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : Cap Value, Denis Bley - dbley@capvalue.fr - Tel : 01 80 81 50 00

Communication corporate : Mylène Larochelle - mylene.larochelle@nextedia.com

