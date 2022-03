ANETYS ET CATO NETWORKS S'ASSOCIENT POUR PROPOSER UN RÉSEAU PLUS EFFICACE ET SÉCURISÉ PAR UNE APPROCHE SASE DANS LE CLOUD

La plateforme CATO NETWORKS offre aux entreprises une architecture réseau unifiée, sécurisée de nouvelle génération qui élimine la complexité et rationalise les coûts des infrastructures traditionnelles.

Depuis plusieurs années, les architectures WAN des entreprises sont bouleversées : le Cloud et les besoins accrus de mobilité (accélérés par la crise sanitaire) démontrent la nécessité d'un réseau fiable, agile et sécurisé.

Les réseaux traditionnels MPLS, coûteux, rigides et à capacité limitée ne permettent pas de répondre aux exigences de cette transformation digitale et à l'évolution du paysage des menaces.

ANETYS & CATO NETWORKS entendent bien accompagner leurs clients à transformer leurs réseaux et à répondre à toutes ces exigences de plus en plus fortes en matière de sécurité, de migration Cloud et de mobilité tout en réduisant les coûts et la complexité.

« L'offre SASE proposée par CATO NETWORKS associée aux compétences des experts ANETYS, nous permet de répondre aux attentes de nos clients dans la transformation de leur WAN et la sécurisation des Cloud. Les fonctions de sécurité 100% Cloud telles que le NextGenFirewall, l'IPS, la Secure Web Gateway, le DLP, etc…, entièrement gérées dans une console unique apporte une simplification de gestion qui plait beaucoup aux clients.

En 2021, nous avons eu de très beaux succès avec des déploiements de plusieurs centaines de sites en un temps record grâce à la puissance du Cato Cloud et l'expertise de nos équipes. Par ailleurs ce partenariat est une formidable opportunité pour ANETYS de développement de nouvelles offres de services managés autour de la technologie CATO NETWORKS. » explique Elyes Dridi, Directeur des Alliances chez ANETYS.

Cato Cloud optimise et sécurise l'accès aux applications pour tous les utilisateurs quel que soit leur usage de travail. Avec CATO NETWORKS, les clients migrent facilement de MPLS/SD-WAN vers le SASE, optimisent la connectivité aux applications sur site et Cloud, permettent un accès sécurisé à Internet, et intègrent de manière transparente les Datacenters Cloud et les utilisateurs mobiles dans le réseau avec une architecture zéro-trust.

« La signature du partenariat entre ANETYS et CATO NETWORKS marque une étape majeure dans le développement des activités de CATO NETWORKS en France. Les plus hauts niveaux d'expertises techniques sur un nombre extrêmement réduits de constructeurs et d'éditeurs sont au cœur de l'ADN d'ANETYS depuis la création de l'entreprise. Nous sommes donc extrêmement fiers de faire partie des cinq partenaires stratégiques d'ANETYS et de pouvoir développer le business SASE en participant également à l'élargissement du catalogue de Services Managés d'ANETYS en France . » Christophe Lopez-Castel, South EMEA Channel Manager chez CATO NETWORKS.

« Nous sommes particulièrement fiers du partenariat engagé avec le Groupe NEXTEDIA via son entité ANETYS. Avec une couverture nationale efficace, ANETYS est un acteur incontournable pour les ETI régionales par son expertise reconnue sur les offres proposées. En ajoutant CATO NETWORKS à son catalogue de solution, ANETYS embrasse le monde SASE avec l'offre la plus aboutie du marché. La performance d'Anetys a été remarquable et remarquée en signant des dossiers conséquents très rapidement. NeoVAD mettra tout en œuvre pour aider Anetys dans son objectif d'être le leader national sur les offres Cato Networks. » Jérôme Boulon, Fondateur et CEO de NeoVAD.

À propos de CATO NETWORKS

Cato est la première plateforme SASE au monde, qui convertit le SD-WAN et la sécurité réseau en un service cloud mondial. Cato optimise et sécurise l'accès aux applications pour tous les utilisateurs et les emplacements. Cato remplace les anciens produits de sécurité et services de réseau par un réseau mondial agile et sécurisé qui est prêt pour tout ce qui suit.

A propos de NEOVAD

NeoVAD est distributeur de solutions informatiques, qui base son portfolio de produits sur des logiciels d'amélioration de l'expérience utilisateur, de cybersécurité et du Cloud & Datacenter.

Leur objectif est de simplifier la vie de l'utilisateur, lui apporter la meilleure expérience possible, analyser l'évolution de la performance dans le temps et lui donner un environnement de travail sans contrainte.

À propos de NEXTEDIA

Le Groupe NEXTEDIA est spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnel de services récurrents.

L'implantation régionale de NEXTEDIA permet d'accompagner ses clients avec la plus grande réactivité, agilité et proximité au travers de ses agences à Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Toulon.

NEXTEDIA intervient auprès des Grands Comptes, ETI et PME sur les secteurs : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

