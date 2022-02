NEXTEDIA franchit un cap avec un chiffre d'affaires de 50,2 M€

+93% en données publiées et +19% en proforma

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), société spécialisée dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires à fin décembre 2021.

Au 31 décembre

en M€, French GAAP, comptes non audités

2021

2020

Variation

2020

proforma*

Variation proforma* Chiffre d'affaires consolidé 50,2 26,1 +92,5% 42,1 +19,3%

*Données pro-forma en incluant l'acquisition d'Anetys rétroactivement au 1er janvier 2020

NEXTEDIA passe le cap des 50M€ avec un chiffre d'affaires 2021 consolidé de 50,2 M€, soit près du double de celui enregistré en 2020. En intégrant l'activité d'ANETYS sur l'ensemble de l'année 2020, la hausse pro- forma s'élève à 19,3%, poursuivant la bonne trajectoire constatée au 1er semestre sur ses deux métiers.

Cette croissance s'inscrit dans une tendance très favorable des marchés de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client constituant les 4 segments de NEXTEDIA.

Elle s'appuie sur l'accélération de la transformation digitale, les nouveaux usages et le télétravail. Ces derniers conduisent les organisations à renforcer leurs mesures contre les cyberattaques, à moderniser leurs moyens de communication à distance et, d'une manière générale, à améliorer le poste de travail des salariés nomades tout en accélérant la digitalisation de l'Expérience Client.

En apportant une réponse adaptée aux métiers des entreprises et aux spécificités des administrations publiques, NEXTEDIA offre ainsi une expertise à forte valeur ajoutée dans ses domaines de compétences.

Succès de l'intégration de la société ANETYS acquise en novembre 2020

En 2021, ANETYS a mené un véritable projet de transformation afin de soutenir les ambitions de croissance du Groupe sur les segments de la Cybersécurité, du Cloud et du Digital Workspace. Avec une nouvelle organisation plus fluide, des offres ciblées à haute valeur ajoutée, des investissements significatifs notamment dans la formation et le recrutement, ANETYS s'est donné les moyens de répondre aux attentes du marché et de soutenir sa croissance qui atteint en 2021 28,6% en organique.

ANETYS est intervenue en 2021 dans le cadre de nombreuses missions de cybersécurité et a accompagné ses clients à stopper et à se remettre d'attaques malveillantes inédites.

La société réalise cette performance sur l'ensemble de ses implantations régionales (Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Nantes) et cela tout particulièrement auprès des PME et ETI.

ANETYS est aujourd'hui l'un des tous premiers partenaires français et européens auprès de quatre acteurs technologiques leaders que sont Citrix, Palo Alto Networks, Nutanix et Cato Networks. Ce positionnement unique et reconnu permet d'entrevoir une croissance significative, notamment en termes de revenu récurrent au travers de ses activités de Services Managés.

Renforcement des métiers historiques du groupe

En 2021, les activités historiques du Groupe ont été regroupées au sein d'ALMAVIA CX afin de couvrir toute la chaîne de valeur de l'Expérience Client et d'améliorer les synergies opérationnelles. Ces actions ont permis d'atteindre une croissance de 11,5%, après un exercice 2020 qui avait été impacté par les conséquences de la crise sanitaire.

En l'espace de douze mois, ALMAVIACX a réalisé une forte transformation de l'ensemble de ses activités Data & Digital Marketing, CRM et Web & Mobile, afin de soutenir une ambition de croissance sur ce marché et tout particulièrement avec le partenaire stratégique SALESFORCE.

A ce titre, ALMAVIACX est devenu le 1er partenaire SALESFORCE en France sur l'offre Service Cloud Voice.

En réalisant cette transformation et ces investissements, ALMAVIACX adresse aujourd'hui de très grands projets de mise en œuvre et de déploiement SALESFORCE à l'international.

Des perspectives favorables

Avec la croissance de son activité en 2021, NEXTEDIA anticipe une hausse sensible de ses indicateurs de rentabilité.

L'intégration réussie d'ANETYS et la mise en place de son Académie, la forte progression de l'activité Expérience Client d'ALMAVIA CX réalisée avec SALESFORCE, la bonne orientation des marchés dans lesquels opère NEXTEDIA et la richesse de son offre récompensée par de nombreux awards en 2021 (dont l'Award Européen du meilleur partenaire Cloud Citrix), permettent d'aborder 2022 avec confiance. Cette dernière est confortée par le dynamisme du recrutement, qui s'est traduit en 2021 par l'embauche d'une soixantaine de consultants.

Le groupe est en avance sur sa feuille de route NEXTEDIA 2023 qui ambitionnait de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 50 M€ avec une amélioration de la rentabilité. Avec quatre segments de marché à fort potentiel et un carnet de commandes élevé, NEXTEDIA vise dans les prochaines années une croissance organique supérieure à 10% par an, à laquelle pourra s'ajouter le chiffre d'affaires supplémentaire venant de futures acquisitions. Avec un bilan totalement assaini depuis 2020, NEXTEDIA est en ordre de marche pour réaliser des opérations de croissance externe, qui font pleinement partie de la stratégie du groupe.

Prochaine publication : Résultats annuels 2021 : 30 mars 2022, après Bourse.

À propos de NEXTEDIA

Le Groupe NEXTEDIA est spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

L'implantation régionale de NEXTEDIA permet d'accompagner ses clients avec la plus grande réactivité, agilité et proximité au travers de ses agences à Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Toulon.

NEXTEDIA intervient auprès des Grands Comptes, ETI et PME sur les secteurs : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

