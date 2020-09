Nextedia : Résultats semestriels 2020

Résultats semestriels 2020

Bonne résistance de l'activité (-5,6%)

Marge opérationnelle à 4,2%

Triplement du résultat net

Dette nette ramenée à zéro au 30 juin 2020

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), expert de la transformation digitale centrée sur la Relation Client, le Marketing et l'Expérience Client, publie aujourd'hui ses résultats semestriels 2020.

En M€ S1 2020 S1 2019 Variation Chiffre d'affaires consolidé 11,8 12,5 -5,6% EBITDA 0,5 0,9 -38,4% Résultat d'exploitation 0,5 0,8 -40,2% Résultat net 1,9 0,6 +220,2%

Une exploitation ralentie par la crise de la Covid-19

NEXTEDIA affiche au 1er semestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 11,8 M€, en diminution de 5,6% par rapport à la même période de 2019.

Cette baisse s'explique par les effets exceptionnels de la crise de la Covid-19 sur les activités d'intégration et de conseil. Celles-ci ont été fortement ralenties au 2ème trimestre malgré la mise en place rapide de solutions de télétravail.

NEXTEDIA a de plus limité l'érosion de son activité grâce à la signature, au cours du semestre écoulé, de nouvelles affaires sur des offres « Customer Experience » globales, couvrant la totalité de la chaine de valeurs depuis l'engagement client jusqu'à sa fidélisation.

Maîtrise des charges opérationnelles et triplement du résultat net

Dans un contexte offrant peu de visibilité, NEXTEDIA a apporté une attention particulière à la préservation de sa rentabilité opérationnelle. Compte-tenu de la baisse d'activité, des mesures de réduction d'effectifs et de limitation de frais de structure ont été rapidement prises pour maintenir une exploitation profitable. Le Groupe a également veillé à ne pas déstructurer son organisation et conserver les expertises clés dans les créneaux jugés porteurs afin de ne pas obérer son développement futur.

En conséquence, la diminution des postes « frais de personnel » et « autres charges d'exploitation » atteint respectivement 1,5% et 5,5%. Après déduction des impôts et taxes et des dotations aux amortissements et provisions, le Résultat d'exploitation du 1er semestre 2020 ressort à 0,5 M€, soit une décroissance de 40,2% par rapport à la même période de 2019.

Le Résultat net du 1er semestre 2020 atteint 1,9 M€ en hausse de 220,2% par rapport au 1er semestre 2019. Il intègre notamment un produit exceptionnel sur opération en capital de 1,7 M€, relatif à un litige avec une banque scandinave qui a fait l'objet d'un jugement définitif favorable à NEXTEDIA et d'une extourne en juin 2020 du risque comptabilisé historiquement dans ses comptes.

Désendettement massif du Groupe et renforcement des fonds propres

Au 30 juin 2020, le montant de la dette, qui inclut l'endettement bancaire à hauteur de 2,4 M€ et les engagements maximaux de earn-out à payer sur les 3 prochaines années pour un montant de 2,2 M€, s'élève à 4,6 M€, en diminution de 0,3 M€ par rapport au 31 décembre 2019. Au 1er semestre 2020, le Groupe a fait appel pour 2 M€ à un prêt garanti par l'Etat (PGE) afin de renforcer sa structure financière et a annulé l'engagement comptabilisé envers la banque scandinave susmentionnée pour 1,7 M€.

NEXTEDIA a poursuivi ses efforts visant à réduire son actif circulant. L'encours clients brut a ainsi baissé de 1,4 M€ par rapport à la position du 31 décembre 2019 grâce à une intensification des initiatives de recouvrement.

La trésorerie brute à 4,7 M€ progresse de 2,8 M€. En conséquence, la dette nette est ramenée à zéro (-0,1 M€) permettant à NEXTEDIA de bénéficier d'une structure financière entièrement assainie.

Les fonds propres part du Groupe atteignent 13,6 M€, soit une hausse de 1,9 M€ par rapport à la situation du 31 décembre 2019.

Perspectives

Comme annoncé, NEXTEDIA prévoit une reprise très progressive de son activité au cours du 2ème semestre avec la réouverture des sites de ses clients, l'adoption renforcée des nouveaux modes de travail à distance et le démarrage de nouveaux projets.

Toutefois, les circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire actuelle ne remettent absolument pas en cause la stratégie de croissance du Groupe à moyen terme ni les objectifs fixés dans le cadre de son plan NEXTEDIA 2023. Les signatures récentes de projets sur des offres combinées et les futurs besoins de ses clients d'accélérer leur transformation digitale post Covid-19 sont des facteurs favorables pour le développement du Groupe.

Enfin, la structure financière totalement désendettée permettra à NEXTEDIA de saisir plus facilement les opportunités de croissance externe qui se présenteront dans un avenir proche.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2020 : le 10 février 2021, après Bourse.

À propos de NEXTEDIA

NEXTEDIA est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l'Expérience Client et du Digital Marketing.

Fort de plus de 200 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu'à la mise en œuvre des principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d'expertise :

Gestion de la Relation Client omnicanale (CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales)

(CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales) Data & Digital Marketing (Customer Journey, Marketing Automation, Data Science)

Digital Interactive (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)

(Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience) Digital Transformation (Product Owner, Coach Agile, Business Analyst, RPA et Cybersécurité)

NEXTEDIA intervient auprès des Grands comptes et du Mid Market sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA regroupe les filiales Ioocx (Pôle Data & Digital Marketing), Almavia (Pôle de la gestion Relation Client Omnicanal), Novactive et Yuseo (Pôle Digital Interactive).

Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

