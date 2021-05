LE GROUPE NEXTEDIA REJOINT LES SPÉCIALISTES FRANÇAIS DE LA CYBERSÉCURITÉ AU SEIN D'HEXATRUST

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), société spécialisée dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client, est ravie d'annoncer le référencement d'Anetys, son pôle Cybersécurité et Digital Workplace, chez Hexatrust.

L'association Hexatrust réunit les acteurs de la French Tech qui souhaitent promouvoir une relation transparente et de confiance, dans le domaine de la cybersécurité et du cloud computing, entre professionnels, citoyens et autorités publiques, en Europe et dans le monde.

Tous les membres du groupement Hexatrust ont fait leurs preuves et affichent nombre de certifications prouvant leur excellence.

Ainsi Hexatrust continue de faire grossir ses rangs et accueille depuis le mois de mars 2021 la société Anetys comme 60ème membre. En rejoignant l'association, Anetys entend renforcer sa présence aux côtés des leaders et peser davantage dans les débats sur la confiance numérique tout en participant à la structuration de la filière à l'échelle européenne.

« La cybersécurité est un axe central et stratégique chez Anetys, il nous est donc apparu essentiel de rejoindre les entreprises françaises reconnues en ce domaine. À travers notre adhésion à Hexatrust, nous souhaitons offrir un gage de qualité supplémentaire à nos clients tout en travaillant étroitement avec les membres de l'association pour proposer des offres qui permettront de sécuriser efficacement le cyberespace et mieux protéger les organisations des menaces auxquelles elles s'exposent. » Xavier GAVARINI, Directeur Général Anetys.

À propos de NEXTEDIA

Le Groupe NEXTEDIA est spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

L'implantation régionale de NEXTEDIA permet d'accompagner ses clients avec la plus grande réactivité, agilité et proximité au travers de ses agences à Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Toulon.

NEXTEDIA intervient auprès des Grands Comptes, ETI et PME sur les secteurs : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@NEXTEDIA.com

Communication financière : Cap Value, Denis Bley- dbley@capvalue.fr - Tel : 01 80 81 50 00

Communication corporate : Mylène Larochelle - mylene.larochelle@NEXTEDIA.com

