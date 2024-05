NextEnergy Solar Fund Limited est une société d'investissement dans les énergies renouvelables. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires ordinaires des rendements attractifs ajustés au risque, principalement sous la forme de dividendes réguliers, grâce à un portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructure d'énergie solaire et de technologies complémentaires, telles que le stockage de l'énergie. Il cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant principalement dans des actifs solaires photovoltaïques (PV). Elle cherche à fournir aux actionnaires ordinaires des rendements attrayants ajustés au risque, principalement sous la forme de dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructure d'énergie solaire basés principalement au Royaume-Uni et dans l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La société investit dans des actifs photovoltaïques solaires principalement au Royaume-Uni. Elle cherche à acquérir la propriété exclusive d'actifs solaires photovoltaïques individuels par le biais de structures d'accueil (SPV). Son conseiller en investissement est NextEnergy Capital Limited.