NextEnergy Solar Fund Ltd - investisseur spécialisé dans l'énergie solaire et le stockage d'énergie basé à Guernesey - annonce l'achèvement de la deuxième phase de son programme de recyclage de capital avec la vente de Whitecross, un actif solaire opérationnel de 35,22 méga watt. La vente à un acheteur tiers, géré par Downing LLP, permet de lever 27 millions de livres sterling. La transaction a un effet relutif sur la valeur de l'actif net pour les actionnaires et générera une augmentation estimée à 0,57 pence qui sera reflétée dans la valeur liquidative par action au 30 juin. Le produit de la transaction sera utilisé pour réduire la dette à court terme par le biais de ses facilités de crédit renouvelables.

Cours actuel de l'action : 76,60 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 23

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

